Tử vi tuần mới từ 20/4 đến 26/4/2026: Tuổi Dần bứt phá, tuổi Tý cần lưu ý tài chính Dự báo vận trình tuần mới của 12 con giáp cho thấy cơ hội thăng tiến lớn cho tuổi Dần và Dậu, trong khi tuổi Tý và Ngọ cần thận trọng với các khoản chi tiêu phát sinh.

Vận trình tuần mới từ ngày 20/4 đến 26/4/2026 mang đến nhiều biến động đáng chú ý trong sự nghiệp và tài lộc của 12 con giáp. Dưới đây là những dự báo mang tính chất tham khảo giúp bạn chủ động hơn trong các kế hoạch cá nhân.

Tổng quan vận trình tuần mới

Con giáp Điểm sáng vận trình Lưu ý quan trọng Tuổi Dần, Sửu, Mão Sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc Tránh chủ quan vào cuối tuần Tuổi Tý, Thìn, Ngọ Cơ hội học hỏi kiến thức mới Cẩn trọng chi tiêu và thị phi Tuổi Mùi, Thân, Dậu Quý nhân hỗ trợ, công việc ổn định Chú ý sức khỏe và tái tạo năng lượng Tuổi Tị, Tuất, Hợi Tình cảm hài hòa, gia đình êm ấm Áp lực công việc vào giữa tuần

Tuổi Tý: Cần cẩn trọng vào cuối tuần

Trong những ngày đầu tuần, công việc của tuổi Tý duy trì ở mức bình ổn. Tuy nhiên, tử vi dự báo hiệu suất có dấu hiệu suy giảm dần về cuối tuần. Bạn nên hoàn thành các mục tiêu quan trọng sớm để có thời gian nghỉ ngơi.

Về tài chính, tuổi Tý có thể phải chi trả các khoản liên quan đến sức khỏe cá nhân. Thu nhập trong tuần không quá đột phá, đòi hỏi bạn phải áp dụng lối sống tiết kiệm, tránh các khoản vay nợ không cần thiết. Trong tình cảm, sự thấu hiểu là chìa khóa để hóa giải những mâu thuẫn nhỏ giữa các cặp đôi.

Tuổi Sửu và Tuổi Dần: Cơ hội thăng tiến và mở rộng

Tuổi Sửu: Nhờ có Lục Hợp hỗ trợ, đầu tuần là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu thực hiện các kế hoạch hợp tác làm ăn. Sự xuất hiện của quý nhân nữ lớn tuổi có thể mang lại những hướng đi mới cho sự nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần cảnh giác với sự can thiệp của Kiếp Tài vào cuối tuần để tránh thất thoát tài sản.

Tuổi Dần: Với sự chiếu mệnh của sao Dịch Mã, tuổi Dần càng năng động sẽ càng gặt hái được nhiều thành công. Đây là tuần lễ thuận lợi cho những ai làm công việc cần di chuyển nhiều hoặc có ý định mở rộng quy mô kinh doanh. Thu nhập từ các nguồn phụ cũng có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Tuổi Mão và Tuổi Thìn: Khẳng định uy tín và phòng tránh thị phi

Tuổi Mão thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng tiếp thu nhanh nhạy dưới ảnh hưởng của sao Thái Dương. Sự minh bạch trong kinh doanh giúp bạn xây dựng được uy tín lớn với đối tác. Trong khi đó, tuổi Thìn được khuyên nên hạn chế những kế hoạch quy mô lớn trong tuần này. Những người làm trong lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục có thể gặp thuận lợi nhưng cần chú ý cách giao tiếp để tránh vướng vào tranh cãi không đáng có.

Tuổi Tị và Tuổi Ngọ: Quản lý áp lực và năng lượng tiêu cực

Tuổi Tị: Áp lực công việc có thể gây căng thẳng vào giữa tuần. Lời khuyên cho tuổi Tị là nên sắp xếp công việc khoa học và dành thời gian nhìn lại mục tiêu dài hạn. Điểm sáng lớn nhất nằm ở phương diện tình cảm nhờ sao Bách Việt, mang lại sức hút tự nhiên giúp người độc thân dễ dàng kết nối với đối tượng phù hợp.

Tuổi Ngọ: Tuần này đòi hỏi tuổi Ngọ phải giữ tinh thần tỉnh táo trước những biến động bất ngờ. Sự nóng nảy có thể dẫn đến rắc rối trong các mối quan hệ xã giao hoặc hợp đồng giấy tờ.

Tuổi Mùi, Thân và Dậu: Xây dựng nền tảng vững chắc

Tuổi Mùi được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, mở ra cơ hội thăng tiến lên vị trí lãnh đạo. Tuổi Thân có một tuần làm việc sáng tạo nhờ Tam Hợp quý nhân, tuy nhiên cần quyết đoán hơn trong các quyết định đầu tư. Đối với tuổi Dậu, đây là giai đoạn bứt phá khỏi vùng an toàn. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi tốt giúp bạn đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc từ những nguồn không ngờ tới.

Tuổi Tuất và Tuổi Hợi: Duy trì sự kỷ luật

Tuổi Tuất có vận trình khá suôn sẻ với khả năng biện chứng sắc bén, giúp vượt qua nhiều tình huống khó khăn trong kinh doanh. Ngược lại, tuổi Hợi cần chú ý đến tác phong làm việc. Dù có kỷ luật cao nhưng sự cứng nhắc có thể gây áp lực cho cộng sự. Ngoài ra, tuổi Hợi cần quản lý chi tiêu chặt chẽ để tránh rơi vào tình trạng hao tài do những khoản phát sinh nhỏ lẻ.

Lời khuyên phong thủy trong tuần

Để cải thiện vận trình, bạn nên duy trì không gian sống sạch sẽ và có thể bài trí thêm hoa tươi vào cuối tuần để thu hút năng lượng tích cực. Hãy nhớ rằng mọi dự báo tử vi chỉ mang tính chất tham khảo, sự nỗ lực và tinh thần lạc quan mới là yếu tố quyết định thành công của bạn.