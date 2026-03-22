Tử vi tuần mới từ 23/3 đến 29/3: Tuổi Ngọ đại cát đại lợi, tuổi Thìn đón vận trình êm ả Dự báo chi tiết vận trình 12 con giáp tuần từ 23/3 đến 29/3/2026 về sự nghiệp và tài lộc. Khám phá những cơ hội bứt phá cho tuổi Ngọ và lời khuyên hữu ích cho các tuổi khác.

Vận trình 12 con giáp từ ngày 23/3 đến 29/3/2026 ghi nhận nhiều biến chuyển tích cực cho nhóm tuổi Ngọ và Thìn, trong khi các tuổi khác cần lưu ý về cách quản lý tài chính. Nội dung dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe mang tính chất tham khảo, giúp bạn chủ động hơn trong kế hoạch tuần mới.

Tuổi Tý: Hành trình triển vọng và hanh thông

Người tuổi Tý bước vào tuần mới với sự nâng đỡ của hai cát tinh là Thái Âm và Chính Quan. Vận trình nhìn chung khá thuận lợi, đặc biệt nữ mệnh có thể gặp nhiều may mắn hơn về tài lộc và danh vọng. Tư duy sáng tạo và khả năng lãnh đạo giúp bạn tháo gỡ các dự án đình trệ, nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Thu nhập trong tuần có dấu hiệu tăng trưởng từ cả nguồn thu chính và nghề tay trái. Đây là thời điểm lý tưởng để rà soát danh mục đầu tư và lập kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Chuyện tình cảm duy trì ổn định, người độc thân có cơ hội gặp đối tượng ưng ý qua công việc hoặc hội họp.

Tuổi Sửu, Dần và Mão: Biến động và cơ hội bứt phá

Tuổi Sửu: Dưới tác động của sao Dịch Mã, tuần này đòi hỏi bạn phải di chuyển nhiều hoặc đảm nhận nhiệm vụ mới đầy thử thách. Tài chính cải thiện nhờ các khoản thu bất ngờ, nhưng cần tỉnh táo trước các lời mời đầu tư rủi ro cao.

Tuổi Dần: Nhờ sao Thái Dương che chở, sự nghiệp của tuổi Dần thăng tiến mạnh mẽ. Những lời khuyên từ quý nhân giúp bạn tháo gỡ mơ hồ trong định hướng. Thu nhập đạt mức kỳ vọng, tuy nhiên bạn nên áp dụng quy tắc không bỏ trứng vào một giỏ để đảm bảo an toàn vốn.

Tuổi Mão: Ảnh hưởng của sao Thái Tuế khiến vận trình có nhiều biến động khó lường. Bạn cần giữ tâm lý vững vàng trước các trở ngại khách quan. Về tài chính, nên hạn chế đầu tư mạo hiểm và học cách lắng nghe trong các mối quan hệ cá nhân.

Tuổi Thìn, Tị và Ngọ: Điểm sáng vận trình

Tuổi Thìn: Đón nhận tuần mới êm ả nhờ sự xuất hiện của Bách Việt. Những khó khăn cũ dần lùi xa, nhường chỗ cho cơ hội mới. Tài chính ổn định, bạn nên ưu tiên lập kế hoạch dài hạn và tránh các khoản chi tiêu xa xỉ không cần thiết.

Tuổi Tị: Hung tinh Thiên Cẩu nhắc nhở bạn cần thận trọng trong giao tiếp để tránh tranh cãi với đồng nghiệp. Đây không phải thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng quan trọng hay đi công tác xa. Hãy chủ động chia sẻ khó khăn với người thân để nhận sự hỗ trợ.

Tuổi Ngọ: Đây là tuần lễ đại cát đại lợi nhất nhờ cát tinh Thiên Đức chiếu mệnh. Sự nghiệp đột phá ngoạn mục, các dự án trì trệ bỗng chốc hanh thông. Khả năng quan sát giúp bạn nhận diện cơ hội thăng tiến và tăng lương nhanh chóng.

Tuổi Mùi, Thân và Dậu: Duy trì sự ổn định

Tuổi Mùi: Vận khí cải thiện rõ rệt vào cuối tuần. Công việc được xử lý ổn thỏa nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Bạn nên áp dụng chiến lược tiết kiệm và tránh chi tiêu bốc đồng để đảm bảo tài chính cá nhân.

Tuổi Thân: Sao Tử Vi mang lại hành trình suôn sẻ, ít biến động. Tuy nhiên, bạn cần tỉnh táo trước các vòng xoáy thị phi nơi công sở. Thu nhập ổn định, giúp duy trì mức sống thoải mái và tích lũy cho tương lai.

Tuổi Dậu: Sao Đại Hao khiến tài vận sa sút, cần đề phòng kẻ tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh. Đây là tuần lễ khó khăn về mặt tiền bạc, bạn tuyệt đối không nên cho vay mượn hay bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai.

Tuổi Tuất và Hợi: Quản lý năng lượng và lời nói

Tuổi Tuất: Ảnh hưởng từ Tiểu Hao khiến năng lượng của bạn dễ sụt giảm vào buổi chiều. Hãy ưu tiên xử lý việc cấp bách vào buổi sáng. Về tiền bạc, cần cẩn thận với các lời mời vay tiền trực tuyến để tránh rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tuổi Hợi: Do gặp hung tinh Ngũ Quỷ và Thiên Quan, vận trình có nhiều thăng trầm. Bạn nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để bảo vệ danh tiếng. Dù thu nhập dồi dào nhưng không nên mù quáng chạy theo xu hướng thị trường mà thiếu sự nghiên cứu kỹ lưỡng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.