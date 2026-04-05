Tử vi tuần mới từ 6/4 đến 12/4: Tuổi Ngọ đón tài lộc, tuổi Hợi cần chú ý sức khỏe Dự báo tuần từ 6/4 - 12/4/2026 cho thấy vận trình tài chính khởi sắc của người tuổi Ngọ và Thân, trong khi tuổi Tị và Hợi cần lưu ý cân bằng tâm lý và thể chất.

Dự báo tử vi tuần mới từ ngày 6/4 đến 12/4/2026 mang đến cái nhìn tổng quan về vận trình sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp. Đây là giai đoạn quan trọng để các bản mệnh thiết lập mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch cá nhân một cách linh hoạt, nhằm đón nhận những năng lượng tích cực từ các cát tinh.

Tuổi Tý, Sửu và Dần: Tập trung vào mục tiêu tài chính

Đối với người tuổi Tý, tuần mới là thời điểm lý tưởng để thể hiện khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo. Nhờ sự hỗ trợ của cát tinh Thái Âm, bản mệnh có thể bắt đầu các dự án mới hoặc thử thách bản thân ở những lĩnh vực mạo hiểm hơn. Hãy xác định rõ mục tiêu tài chính và viết chúng ra giấy để duy trì động lực mỗi ngày.

Tử vi tuần mới của người tuổi Tý có nhiều chuyển biến tích cực trong sự nghiệp.

Tuổi Sửu cần đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát cảm xúc để tránh những xung đột không đáng có do áp lực công việc. Sử dụng trang phục màu xanh hải quân có thể giúp bản mệnh giữ sự tập trung và vững vàng hơn. Trong khi đó, tuổi Dần đón nhận tin vui về tài lộc nhờ sao Thái Dương chiếu mệnh, tuy nhiên cần giữ tinh thần tỉnh táo để tránh xao nhãng vào giữa tuần do ảnh hưởng của Thương Quan.

Tuổi Mão, Thìn và Tị: Cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ

Tuổi Mão dự kiến sẽ có một tuần bận rộn với các cuộc gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng. Về mặt tình cảm, sự đồng lòng trong các kế hoạch tương lai sẽ giúp mối quan hệ gia đình thêm phần vững chắc. Đối với tuổi Thìn, lời khuyên là nên ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong công việc để bảo vệ sự bình yên nội tâm. Những người độc thân tuổi này có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng nhờ sao Bách Việt chủ về đào hoa.

Riêng với tuổi Tị, sự xuất hiện của hung tinh Thiên Cẩu cảnh báo về những "sóng ngầm" trong giao tiếp. Bản mệnh nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và tránh thói quen mua sắm quá mức để giải tỏa tâm trạng. Cuối tuần, sự hiện diện của Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Tị cần tỉnh táo trước các quyết định chi tiêu lớn.

Tuổi Ngọ, Mùi và Thân: Cơ hội bứt phá và tích lũy

Tuổi Ngọ được dự báo sẽ có vận trình tài chính khởi sắc nhất trong tuần nhờ sự nâng đỡ của Thiên Tài. Mặc dù có thể gặp khó khăn ban đầu, nhưng với sự che chở của sao Thiên Đức, bản mệnh sẽ nhanh chóng lấy lại năng lượng và cảm thấy mạnh mẽ hơn để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Vận trình tài chính của người tuổi Ngọ dự báo có sự khởi sắc rõ rệt nhờ cát tinh hỗ trợ.

Tuổi Mùi nên tập trung xây dựng thói quen tiết kiệm dài hạn và chú ý hơn đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh cũ có thể tái phát do ảnh hưởng của Bạch Hổ. Với tuổi Thân, sự xuất hiện của sao Tử Vi mang lại tin vui về tiền bạc và những tư duy chiến lược mới. Bản mệnh nên cởi mở đón nhận lời khuyên từ người xung quanh để có những bước tiến xa hơn.

Tuổi Dậu, Tuất và Hợi: Củng cố nội lực và hồi phục năng lượng

Người tuổi Dậu được khuyến khích dọn dẹp không gian sống để chuẩn bị cho những khởi đầu mới, dù có thể phải đối mặt với một vài khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến do ảnh hưởng của Đại Hao. Tuổi Tuất nên học cách chia sẻ gánh nặng và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân thiết thay vì cố gắng tự mình giải quyết mọi khó khăn.

Đối với tuổi Hợi, dù sự nghiệp có cơ hội tỏa sáng và thể hiện quyền lực, nhưng cần đặc biệt lưu tâm đến hung tinh Ngũ Quỷ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi. Bản mệnh nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và đặt một tấm thảm mới ở cửa nhà để thu hút thêm những năng lượng may mắn tự nhiên.

Lưu ý: Các thông tin về tử vi tuần mới chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.