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Tự ý rào chắn đất công, xử lý như thế nào?

Linh Thuỷ - 22/10/2026 17:31
Có hay không hành vi lấn chiếm đất công và hành lang an toàn giao thông ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) ? Chính quyền địa phương đã vào cuộc như thế nào?
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