Tự ý rào chắn đất công, xử lý như thế nào?

Linh Thuỷ - 22/10/2026 17:31

Có hay không hành vi lấn chiếm đất công và hành lang an toàn giao thông ở xã Can Lộc (Hà Tĩnh) ? Chính quyền địa phương đã vào cuộc như thế nào?