Từ ý tưởng khởi nghiệp đến kiến tạo giá trị

Khánh Huyền - 13/11/2026 14:06

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh là cầu nối quan trọng, giúp hiện thực hóa các ý tưởng tiềm năng thành sản phẩm mang lại giá trị thực tiễn.