Tuchel ưu tiên Ben White thay vì Alexander-Arnold: Sự trở lại gây tranh cãi của hậu vệ Arsenal Quyết định của Thomas Tuchel khi triệu tập Ben White và gạt tên Trent Alexander-Arnold đang dấy lên những nghi vấn về tiêu chuẩn chọn người và trách nhiệm của cầu thủ với Tam Sư.

Thomas Tuchel vừa tạo ra một trong những quyết định gây tranh cãi nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại tuyển Anh: triệu tập Ben White và loại bỏ hoàn toàn Trent Alexander-Arnold. Động thái này không chỉ phản ánh triết lý bóng đá ưu tiên tính an toàn của chiến lược gia người Đức mà còn mở lại hồ sơ về vụ lùm xùm kéo dài hai năm của hậu vệ thuộc biên chế Arsenal.

Dấu chấm hết cho hy vọng của Alexander-Arnold dưới thời Tuchel?

Việc gạt tên Alexander-Arnold – người đang thi đấu cho Real Madrid – để lấy chỗ cho một cầu thủ vốn chỉ đóng vai trò dự bị tại Arsenal như Ben White là một tín hiệu rõ ràng. Thomas Tuchel dường như không hề đánh giá cao khả năng phòng ngự của hậu vệ mang áo số 66. Thay vì những lời giải thích xã giao về phong độ, thực tế cho thấy Alexander-Arnold đã rơi xuống đáy trong thứ tự ưu tiên ở vị trí hậu vệ phải.

Tuchel không hề đánh giá cao Alexander-Arnold.

Đáng chú ý, Tuchel thà đặt niềm tin vào một người đã vắng bóng hai năm hơn là thử nghiệm một tài năng tấn công thiên bẩm ở các vị trí khác như tiền vệ. Điều này cho thấy sự thực dụng tuyệt đối của Tuchel trong hành trình chinh phục World Cup, nơi ông cần những quân bài tuân thủ kỷ luật phòng ngự chặt chẽ hơn là những nghệ sĩ có thể gây rủi ro phía sau lưng.

Ben White và bóng ma từ World Cup 2022

Vấn đề lớn hơn nằm ở sự trở lại của Ben White. Kể từ khi rời trại tập trung tại Qatar vào cuối năm 2022, White đã trở thành một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ Tam Sư. Những tin đồn về mâu thuẫn với trợ lý Steve Holland dưới thời Gareth Southgate đã khiến hậu vệ này từ chối cống hiến cho đội tuyển suốt một thời gian dài.

Ben White toàn tâm phục vụ Arsenal trong hai năm qua.

Trong hai năm qua, sự im lặng từ phía Arsenal và FA chỉ khiến câu chuyện thêm phần độc hại. Việc một cầu thủ thản nhiên quay lại đội tuyển ngay khi có huấn luyện viên mới mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho quãng thời gian "quay lưng" trước đó là điều khó chấp nhận trong văn hóa bóng đá quốc tế.

Trách nhiệm và nghĩa vụ với màu áo đội tuyển

Chơi cho đội tuyển quốc gia không chỉ là về phong độ tại câu lạc bộ mà còn là trách nhiệm và niềm vinh dự. Sự minh bạch lúc này là liều thuốc duy nhất cho Ben White. Nếu không có một lời giải thích thỏa đáng về lý do vắng mặt suốt 24 tháng qua, hậu vệ này chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ chính các cổ động viên nhà trên khán đài Wembley.

Nhìn chung, quyết định của Tuchel có thể mang lại lợi ích về mặt chuyên môn nhờ sự đa năng của Ben White, nhưng nó cũng đang đặt ra một tiền lệ nguy hiểm về thái độ của cầu thủ đối với nghĩa vụ quốc gia. Nếu không thể xử lý khéo léo vấn đề truyền thông và sự đoàn kết trong phòng thay đồ, sự trở lại của White có thể trở thành con dao hai lưỡi trong tham vọng World Cup của người Anh.