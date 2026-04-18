Tương lai Alexis Mac Allister bấp bênh khi Liverpool ráo riết săn lùng tiền vệ mới Phong độ sa sút sau chấn thương khiến ngôi sao người Argentina đối mặt nguy cơ mất vị trí tại sân Anfield, trong bối cảnh Liverpool đang ráo riết tìm kiếm nhân tố thay thế chất lượng.

Alexis Mac Allister, từ vị thế của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu, đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất tại Liverpool. Sự sa sút đột ngột của tiền vệ 27 tuổi người Argentina không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn đang trở thành bài toán hóc búa cho tham vọng của đội bóng vùng Merseyside.

Sự sa sút khó hiểu của ứng viên Quả bóng vàng

Mùa giải trước, Mac Allister là điểm sáng rực rỡ trong đội hình của Liverpool, nhận được sự công nhận rộng rãi với đề cử Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Tuy nhiên, kịch bản ở mùa giải hiện tại đã hoàn toàn đảo chiều. Sau khi dính chấn thương ở giai đoạn tiền mùa giải, ngôi sao này dường như vẫn chưa thể tìm lại bản ngã tốt nhất của mình.

Mac Allister không còn giữ được phong độ đỉnh cao.

Dữ liệu thực tế cho thấy hàng tiền vệ của nửa đỏ vùng Merseyside đang bộc lộ những khoảng trống đáng báo động về cả năng lực tranh chấp lẫn khả năng điều tiết. Theo nguồn tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Liverpool đã bắt đầu triển khai các kế hoạch chuyển nhượng để củng cố tuyến giữa, và Mac Allister chính là cái tên đứng trước nguy cơ bị thay thế cao nhất.

Áp lực từ thị trường chuyển nhượng và cuộc cạnh tranh nội bộ

Hiện tại, yêu cầu từ bộ phận tuyển trạch Liverpool là tìm kiếm một nhân tố sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và nền tảng thể lực sung mãn – những yếu tố mà Mac Allister đang thiếu hụt trầm trọng sau chấn thương. Trong khi đó, các đối tác của anh ở khu trung tuyến lại đang cho thấy sự ổn định hơn.

Suất đá chính của Mac Allister đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Phân tích từ The Athletic chỉ ra rằng vị thế của Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai đang vô cùng vững chắc. Gravenberch đã ký hợp đồng mới, còn Szoboszlai cũng đang trong quá trình gia hạn. Điều này đẩy Mac Allister vào thế cô lập nếu có một tân binh cập bến Anfield vào mùa hè tới.

Những mục tiêu thay thế tiềm năng

Dù thị trường hiện tại không còn nhiều cái tên có sức hút thay đổi cục diện mạnh mẽ như Jude Bellingham cách đây vài năm, Liverpool vẫn đang cân nhắc một danh sách rút gọn chất lượng:

Eduardo Camavinga: Một lựa chọn đẳng cấp từ Real Madrid, người được đánh giá là sự nâng cấp hoàn hảo về thể chất và kỹ thuật.

Elliot Anderson và Adam Wharton: Hai tài năng đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ nhờ nguồn thể lực dồi dào.

Angelo Stiller và Mohamed Camara: Những phương án kinh tế hơn nhưng hoàn toàn phù hợp với mô hình tuyển dụng truyền thống của câu lạc bộ.

Việc rà soát lại nhân sự tuyến giữa cho thấy tham vọng của Liverpool trong việc duy trì khả năng thăng tiến của toàn đội. Với Mac Allister, thời gian để anh chứng minh giá trị không còn nhiều khi niềm tin của người hâm mộ đang dần cạn kiệt trước một tuyến giữa quá mỏng manh.