Tương lai bút S Pen trên dòng Galaxy S: Samsung khẳng định không khai tử công cụ này Lãnh đạo Samsung xác nhận hãng đang nghiên cứu công nghệ màn hình mới nhằm duy trì bút S Pen, giúp các mẫu Galaxy S Ultra mỏng hơn mà không làm mất đi trải nghiệm viết vẽ đặc trưng.

Gần nửa thập kỷ sau khi Samsung khai tử dòng Galaxy Note huyền thoại để dồn lực cho điện thoại gập, bút S Pen - “linh hồn” của dòng Note - vẫn tiếp tục sống trên các mẫu Galaxy S Ultra. Mới đây, Won-Joon Choi, Giám đốc điều hành bộ phận Trải nghiệm Di động (MX) của Samsung, chính thức xác nhận hãng không có kế hoạch từ bỏ phụ kiện chiến lược này.

Công nghệ màn hình mới giúp tối ưu độ mỏng

Theo ông Won-Joon Choi, Samsung đang tập trung nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật mới để nâng cao tính hữu dụng của bút S Pen. Thách thức lớn nhất hiện nay là duy trì khả năng nhận diện bút trong khi vẫn phải đảm bảo thiết bị đạt được độ mỏng tối ưu cho người dùng.

Samsung xác nhận sẽ không từ bỏ bút S Pen

Cụ thể, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang tìm cách cải tiến hoặc loại bỏ lớp số hóa (digitizer) truyền thống. Nếu thành công, các mẫu điện thoại Galaxy S trong tương lai có thể mỏng nhẹ hơn đáng kể mà không phải đánh đổi trải nghiệm viết vẽ chính xác giữa thao tác bút và ngón tay.

Bài toán kỹ thuật từ dòng Galaxy Z Fold

Việc tối ưu hóa độ mỏng mà vẫn giữ được S Pen là một bài toán khó. Trước đó, Samsung từng phải loại bỏ lớp số hóa trên Galaxy Z Fold7 để đạt độ mỏng ấn tượng, đồng nghĩa với việc mất đi sự hỗ trợ từ bút cảm ứng. Tuy nhiên, những tin đồn về sự trở lại của S Pen trên biến thể Galaxy Z “Wide” Fold năm nay mở ra hy vọng rằng hãng đã tìm được hướng đi mới về mặt vật liệu và cấu trúc màn hình.

S Pen vẫn là tính năng giúp các điện thoại Galaxy S Ultra hấp dẫn người dùng

Thay vì chỉ tồn tại như một di sản, S Pen được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái di động hiện đại. Hiện tại, Galaxy S25 Ultra vẫn là mẫu flagship tiêu biểu nhất duy trì trải nghiệm này với bộ thông số kỹ thuật ấn tượng.