Tương lai đĩa game vật lý trên PlayStation: Sony sẽ duy trì nguồn cung sau năm 2028? Sony dự kiến dừng sản xuất đĩa game từ năm 2028, nhưng các tựa game PS5 hiện có vẫn sẽ được cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu của người sưu tầm và các đại lý bán lẻ.

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang đứng trước bước ngoặt lớn khi Sony lộ diện kế hoạch chuyển dịch hoàn toàn sang nền tảng kỹ thuật số. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt đột ngột, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản dường như đang chọn một lộ trình chuyển giao mềm mỏng hơn để đối phó với làn sóng phản đối từ cộng đồng người dùng ưu tiên quyền sở hữu vật lý.

Máy chơi game PS5 phiên bản có ổ đĩa vật lý

Duy trì đĩa vật lý cho các tựa game hiện hữu

Theo báo cáo từ Game File, Sony đã gửi thông báo đến các nhà xuất bản và nhà phát triển về việc ngừng sản xuất đĩa game mới vào tháng 1/2028. Dù vậy, thông tin rò rỉ cho thấy các đối tác vẫn có quyền đặt hàng lại (re-order) các tựa game PlayStation 5 hiện có sau thời điểm này. Điều này đồng nghĩa với việc các trò chơi đã phát hành trước năm 2028 sẽ không biến mất hoàn toàn khỏi kệ hàng vật lý.

Việc duy trì sản xuất ở quy mô nhỏ giúp giảm bớt áp lực cho các nhà máy in đĩa Blu-ray, ví dụ như cơ sở tại Áo đang có kế hoạch thu hẹp quy mô hoạt động. Các tựa game PS5 cũ thường có tốc độ bán chậm hơn, cho phép nhà máy vận hành ở mức công suất thấp mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của thị trường ngách và những người sưu tầm.

Chiến lược phân phối mã số tại các cửa hàng bán lẻ

Một điểm đáng chú ý trong lộ trình của Sony là việc cung cấp cho các nhà xuất bản cơ hội phát hành trò chơi mới tại các cửa hàng bán lẻ thông qua mã kỹ thuật số (digital codes). Kể từ năm 2019, PlayStation Store gần như là nơi độc quyền bán các tựa game tải về. Việc mở lại cơ chế bán voucher tại các đại lý có thể tạo ra sự cạnh tranh về giá, mang lại lợi ích nhất định cho người tiêu dùng dù họ không còn được cầm trên tay chiếc đĩa vật lý.

Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa mô hình đĩa vật lý và kỷ nguyên số theo lộ trình của Sony:

Tiêu chí Kỷ nguyên đĩa vật lý (Trước 2028) Kỷ nguyên số (Sau 2028) Quyền sở hữu Sở hữu thực tế, có giá trị sưu tầm Cấp phép sử dụng gắn liền tài khoản Thị trường thứ cấp Có thể bán lại hoặc trao đổi đĩa cũ Hạn chế, phụ thuộc vào chính sách hãng Điểm mua hàng Cửa hàng bán lẻ, đại lý vật lý PlayStation Store, mã code tại đại lý Tính tương thích Yêu cầu ổ đĩa Blu-ray Hoàn toàn qua tải về (Cloud/Digital)

Thách thức về quyền sở hữu và thị trường trao đổi

Mặc dù Sony đưa ra các giải pháp chuyển đổi, nhưng việc thiếu vắng đĩa vật lý cho các tựa game PS5 mới và thế hệ PS6 tương lai vẫn gây ra nhiều lo ngại. Người mua sẽ không còn khả năng giao dịch, bán lại hoặc cho mượn các trò chơi mà họ đã mua chính thức. Điều này làm giảm đi đáng kể giá trị sử dụng lâu dài của một sản phẩm phần mềm.

Trong khi đó, đối thủ Microsoft đang nghiên cứu một giải pháp thay thế mang tên Project Helix. Chương trình này cho phép chuyển đổi đĩa vật lý thành giấy phép sử dụng trên Xbox Store (disc-to-digital). Điểm đặc biệt là giấy phép này vẫn có thể gắn liền với một tài khoản tại một thời điểm, giúp bảo tồn tùy chọn bán lại hoặc tặng lại game cho người khác trong môi trường số hóa.

Tầm nhìn dài hạn của PlayStation

Quyết định của Sony phản ánh xu hướng chung của thị trường khi doanh số game digital đang áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn cung đĩa cho các tựa game cũ sau năm 2028 được xem là một bước đi khôn ngoan để giữ chân nhóm khách hàng trung thành, đồng thời chuẩn bị tâm lý cho người dùng trước khi bước vào một hệ sinh thái hoàn toàn không còn ổ đĩa.