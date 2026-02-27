Tương lai HLV Gerard Albadalejo bị đe dọa trước trận đại chiến với Nam Định Thất bại liên tiếp và sự ra đi của người đồng nghiệp Mauro Jeronimo đang đặt chiếc ghế của chiến lược gia Gerard Albadalejo tại CLB Ninh Bình vào tình thế báo động.

Chiếc ghế nóng tại CLB Ninh Bình chưa bao giờ trở nên ngột ngạt đối với Gerard Albadalejo như lúc này. Từ vị thế của một "kẻ chinh phục" với dàn sao thượng hạng, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: hai thất bại liên tiếp và một tương lai bất định nếu không thể giành kết quả tốt trước đương kim vô địch Nam Định.

Gerard Albadalejo đang phải chịu không ít áp lực.

Hồi chuông cảnh tỉnh từ sự ra đi của Mauro Jeronimo

Sự rời đi đột ngột của HLV Mauro Jeronimo tại CLB Nam Định mới đây không chỉ là một tin tức nhân sự thông thường, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đầy sức nặng gửi đến Albadalejo. Cùng là những nhà cầm quân trẻ đến từ châu Âu, cùng gánh vác kỳ vọng khổng lồ từ các dự án đầu tư mạnh tay, cả hai đều hiểu rằng sự kiên nhẫn trong bóng đá chuyên nghiệp là một thứ xa xỉ.

Tại Ninh Bình, áp lực thành tích đã khiến ông Gerard phải siết chặt kỷ luật đến mức tối đa. Đội bóng thậm chí phải duy trì cường độ tập luyện xuyên suốt những ngày cuối cùng của năm cũ, một nỗ lực nhằm tìm lại bản sắc vốn có trước khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Cơn sang chấn sau chuỗi 36 trận bất bại

Hành trình thăng tiến của CLB Ninh Bình từ giải hạng Nhất lên V.League 2025/26 vốn được trải thảm bằng những bản hợp đồng "bom tấn" như Hoàng Đức, Văn Lâm, Đức Chiến và Geovane. Dàn sao bạc tỷ này từng giúp đội bóng Cố đô tạo nên kỷ lục 36 trận bất bại liên tiếp, thống trị ngôi đầu bảng và được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Tuy nhiên, sự tự tin đã nhanh chóng biến thành nỗi lo âu sau hai cú vấp ngã bất ngờ trước CAHN và HAGL. Những kết quả tiêu cực này không chỉ chấm dứt mạch trận ấn tượng mà còn khiến Ninh Bình tụt lại phía sau, kém đội đầu bảng 5 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Khoảng cách này đặt áp lực buộc phải thắng lên vai các cầu thủ trong mọi trận đấu còn lại.

Thử thách cực đại và án phạt từ VPF

Trận đại chiến sắp tới với Nam Định được dự báo sẽ là thử thách khó khăn nhất từ đầu mùa. Khó khăn chồng chất khi HLV Gerard Albadalejo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo dưới sân do án phạt từ VPF. Việc thiếu vắng sự dẫn dắt trực tiếp từ cabin kỹ thuật trong một trận cầu đinh có thể coi là một tổn thất chiến thuật to lớn đối với Ninh Bình.

Kết quả của trận derby này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số trên bảng xếp hạng, mà còn là thước đo cuối cùng cho năng lực cầm quân của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Nếu không sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, viễn cảnh "đứt gánh giữa đường" tương tự người đồng nghiệp tại Nam Định hoàn toàn có thể xảy ra với Gerard Albadalejo.