Tương lai Mohamed Salah: Người đại diện phủ nhận tin đồn gia nhập Besiktas Ramy Abbas bác bỏ thông tin Mohamed Salah gia nhập Besiktas. Sau khi chia tay Liverpool với 257 bàn thắng, bến đỗ của siêu sao 34 tuổi vẫn là một ẩn số lớn.

Ramy Abbas, người đại diện quyền lực của Mohamed Salah, vừa đưa ra tuyên bố đanh thép nhằm dập tắt những tin đồn về việc siêu sao người Ai Cập đã đạt thỏa thuận gia nhập Besiktas. Sự im lặng bấy lâu của phía Salah cuối cùng đã bị phá vỡ, đẩy tương lai của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League vào trạng thái chờ đợi mới.

Lời phủ nhận đanh thép từ phía Mohamed Salah

Những ngày qua, giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và chuyên gia chuyển nhượng Sacha Tavolieri liên tục khẳng định Salah đã đồng ý một bản hợp đồng có thời hạn một năm, kèm điều khoản gia hạn với Besiktas. Thậm chí, thương vụ này được mô tả là "đã hoàn tất", sẵn sàng để Salah trở thành đồng đội của Leandro Trossard – người vừa cập bến đội bóng này từ Arsenal.

Salah đang đứng trước những đồn đoán về khả năng gia nhập Besiktas. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Ramy Abbas đã phản hồi cực kỳ gay gắt trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Ông viết: "Cá nhân tôi còn không biết Mohamed sẽ thi đấu ở đâu trong mùa giải tới. Thông điệp này nói lên điều gì với các bạn?". Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng này cho thấy mọi đồn đoán về một thỏa thuận tại Istanbul đều chưa có cơ sở thực tế.

Di sản tại Liverpool và sự rạn nứt với Arne Slot

Việc Salah rời Liverpool vào cuối tháng Sáu vừa qua đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng tại sân Anfield. Trong suốt 9 năm cống hiến cho "Lữ đoàn đỏ", chân sút người Ai Cập đã thiết lập những cột mốc vô tiền khoáng hậu: 257 bàn thắng sau 442 lần ra sân. Anh không chỉ là một tay săn bàn, mà còn là biểu tượng cho sự thành công của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp với các danh hiệu Champions League và Premier League.

Tuy nhiên, chương cuối của Salah tại Anh không hề êm ả. Mối quan hệ giữa anh và tân huấn luyện viên Arne Slot được cho là đã đổ vỡ khi Salah công khai chỉ trích các phương án chiến thuật của chiến lược gia người Hà Lan trên truyền thông. Sự bất đồng về triết lý chơi bóng và cách vận hành đội hình khiến Salah quyết định không gia hạn hợp đồng, dù nhận được sự quan tâm rất lớn từ các câu lạc bộ tại Saudi Arabia với những lời đề nghị về mức lương kỷ lục.

Tham vọng của Besiktas và mảnh ghép Leandro Trossard

Dù thương vụ Salah vẫn còn bỏ ngỏ, Besiktas đang cho thấy tham vọng cực lớn trên thị trường chuyển nhượng nhằm phá vỡ thế thống trị của Galatasaray và Fenerbahce tại giải quốc nội. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vừa hoàn tất việc chiêu mộ Leandro Trossard từ Arsenal với mức phí 15 triệu bảng. Tiền đạo người Bỉ ký bản hợp đồng 3 năm và thừa nhận anh chọn Besiktas vì muốn tìm kiếm thử thách mới mà không phải đối đầu với đội bóng cũ Arsenal tại Premier League.

Nếu có được chữ ký của Salah, Besiktas sẽ sở hữu một hàng công đáng gờm với sự kết hợp giữa kỹ thuật của Trossard và khả năng săn bàn thượng hạng của Salah. Tuy nhiên, với vị thế của một cầu thủ tự do ở tuổi 34, Salah vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn. Các câu lạc bộ tại Saudi Pro League vẫn luôn sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh, trong khi một số đội bóng lớn tại châu Âu cũng đang theo dõi sát sao tình hình của "Vua Ai Cập".

Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của Salah vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm những động thái chính thức từ Ramy Abbas, người nắm giữ chìa khóa cho bước đi tiếp theo của Mohamed Salah trong kỳ chuyển nhượng đầy biến động này.