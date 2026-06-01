Thể thao Tường thuật trực tiếp tỉ số bóng đá Argentina vs Áo 23/6/2026 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Argentina vs Áo lúc 0h00 ngày 23/6/2026 tại World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Argentina vs Áo

Thời gian: 0h00 ngày 23/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân AT&T, Mexico City

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng đấu: Bảng J, lượt 2

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Link xem trực tiếp Argentina vs Áo

VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV10 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

TV360 trực tiếp Argentina vs Áo: https://fptplay.vn/su-kien/argentina-ao-6a324678d3e1bb1190d3c0ba?event=eventtv&type=highlight

FPT Play trực tiếp Argentina vs Áo: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Tường thuật trực tiếp Argentina vs Áo - Tỷ số: 0-0

Phút 45: Giờ nghỉ giữa trận

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế thuộc về Argentina. Đội bóng Nam Mỹ đang dẫn Áo với tỷ số 1-0.

Phút 42: Almada bị Posch tông vai

Bóng đã ra ngoài sân, nhưng Posch vẫn có pha tông vai chủ động nhằm vào Almada. Trọng tài lập tức cảnh cáo cầu thủ Áo bằng thẻ vàng.

Phút 38: Bàn thắng cho Argentina

Argentina thoát pressing bên cánh phải ở khu vực giữa sân, Almada kéo bóng lên và chuyển hướng sang cánh trái cho Medina. Từ pha căng ngang của Medina, Almada bỏ bóng để Messi băng vào đặt lòng chân trái, đưa bóng đi ngược đà thủ môn Schlager.

Phút 32: Cơ hội của Messi bị phá ngay trên vạch nguy hiểm

Messi nhận đường chuyền từ cánh trái ở bên trái khu chữ D rồi gảy bóng rất nhanh cho Almada thoát xuống hợp lệ. Schlager lao ra cản phá nhưng không bắt được bóng, khiến Messi có cơ hội sút bồi. Dù khung thành đã bỏ trống, cú đá của Messi vẫn trúng Alaba đứng án ngữ phía trước.

Phút 23: Áo gây sức ép trong vòng cấm

Posch tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải vào vòng cấm Argentina. Wanner nỗ lực bật lên nhưng không với tới điểm rơi thuận lợi, khiến pha đánh đầu đưa bóng ngược ra ngoài. Sabitzer băng vào sút bồi bằng chân phải, nhưng bóng đập chân Romero. Áo có quả phạt góc.

Phút 19: Hàng thủ Áo thoát hiểm

Danso để bóng bật ra sau pha chạm bước một thiếu chính xác và Argentina tận dụng để cướp bóng. Lautaro chọc khe vào giữa cho Messi, Messi vượt qua Alaba trước khi sút nhanh, nhưng thủ môn Schlager đã dùng chân ngăn bàn thua.

Phút 15: Argentina thoát khỏi tình huống đá phạt

Mac Allister phạm lỗi với Wanner, tạo cơ hội đá phạt cho Áo ở cánh trái, gần vòng cấm Argentina. Sabitzer đưa bóng vào vòng cấm nhưng pha treo bóng quá thấp, để Argentina dễ dàng phá bóng.

Phút 9: Messi lỡ cơ hội trên chấm penalty

Messi thực hiện cú sút bằng chân trái, khựng một nhịp trước khi ra chân nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên tay phải.

Phút 7: Quyết định penalty cho Argentina

Sau khi kiểm tra màn hình VAR, trọng tài xác định Posch đã phạm lỗi và chỉ tay vào chấm phạt đền cho Argentina.

Phút 4: Argentina uy hiếp vòng cấm Áo

Messi có pha chạm bóng giúp Argentina thoát khỏi sự áp sát của cầu thủ Áo ở giữa sân. Thiago Almada nhanh chóng chọc khe từ cánh trái vào vòng cấm cho Lautaro, nhưng Posch và Schlager đã cùng vào bóng quyết liệt để không cho Lautaro sút. Trọng tài đang kiểm tra tín hiệu từ VAR.

Phút 1: Argentina giao bóng

Trận đấu giữa Argentina và Áo chính thức bắt đầu. Argentina là đội giao bóng, trong khi Áo nhập cuộc với ý đồ phòng ngự rõ ràng để hạn chế khoảng trống dành cho Messi.

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay đáng chú ý với màn so tài Argentina vs Áo ở lượt trận thứ hai bảng J. Sau cùng giành chiến thắng ở ngày ra quân, hai đội bước vào trận đấu này với mục tiêu rất rõ ràng: giành thêm 3 điểm để tiến gần vòng knock-out.

Argentina tạo dấu ấn mạnh khi đánh bại Algeria 3-0. Lionel Messi là nhân vật trung tâm của trận đấu đó với cú hat-trick trong ngày chạm mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Phong độ của Messi tiếp tục đem lại sự tự tin lớn cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Áo cũng có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Chiến thắng 3-1 trước Jordan giúp đội bóng châu Âu có nền tảng điểm số tốt, đồng thời cho thấy lối chơi pressing và chuyển trạng thái của HLV Ralf Rangnick vẫn rất khó chịu. Vì vậy, Argentina vs Áo không chỉ là trận đấu phân định vị trí ở bảng J, mà còn có thể mở ra tấm vé sớm vào vòng sau.

Tương quan sức mạnh: Nhà đương kim vô địch vẫn trên cơ

Argentina đang có sự cân bằng tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không còn đơn thuần chờ đợi Messi giải quyết trận đấu, bởi xung quanh siêu sao 38 tuổi là dàn cầu thủ có khả năng chia sẻ áp lực rất tốt.

Emiliano Martinez vẫn là lựa chọn số một trong khung thành. Phía trước anh, Romero và Lisandro Martinez giúp hàng thủ Argentina có sự mạnh mẽ trong tranh chấp, đồng thời duy trì khả năng phòng ngự chủ động trước những pha phản công tốc độ.

Ở tuyến giữa, Enzo Fernandez, Mac Allister và De Paul là bộ ba giàu năng lượng. Họ có thể kiểm soát bóng, tranh chấp quyết liệt và đưa bóng lên phía trên với nhịp độ hợp lý. Đây là khu vực Argentina cần làm chủ nếu muốn hạn chế sức pressing của Áo.

Hàng công Argentina rất đáng chờ đợi khi Messi tiếp tục giữ vai trò hạt nhân. Lautaro Martinez có khả năng dứt điểm trong vòng cấm, còn Julian Alvarez tạo sức ép liên tục bằng tốc độ và khả năng di chuyển rộng. Sự kết hợp này giúp Argentina có nhiều hướng tiếp cận khung thành đối thủ.

Áo không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. David Alaba trở lại giúp hàng thủ có thêm thủ lĩnh, Kevin Danso đem đến sức mạnh thể chất, còn Laimer và Sabitzer là hai mắt xích quan trọng ở tuyến giữa. Christoph Baumgartner, Paul Wanner hoặc Carney Chukwuemeka có thể tạo khác biệt bằng những pha xử lý giàu đột biến.

Lịch sử đối đầu: Chưa có lần gặp chính thức

Argentina và Áo chưa từng đối đầu trong quá khứ. Màn so tài tại bảng J World Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, khi hai đội lần đầu đặt lên bàn cân ở một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Argentina bước vào trận với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới, còn Áo mang dáng dấp của một đội bóng châu Âu đang vào phom. Việc đôi bên đều thắng ở lượt mở màn khiến trận đấu thêm đáng chú ý.

Dù chưa có dữ liệu đối đầu để tham chiếu, tương quan hiện tại vẫn nghiêng về Argentina. Đại diện Nam Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ đã quen với áp lực World Cup và có khả năng định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc quan trọng.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Argentina có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp. Trong chuỗi trận này, La Albiceleste ghi 15 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Hàng thủ giữ sạch lưới 4 trận, còn hàng công tiếp tục vận hành hiệu quả xoay quanh Messi.

Áo cũng duy trì sự ổn định đáng kể. Đội bóng châu Âu thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần. Sau 11 trận gần đây, Áo ghi 26 bàn, đạt trung bình 2,36 bàn/trận.

Về nhân sự, Argentina có đầy đủ lực lượng. Áo cũng không mất trụ cột quan trọng, qua đó có thể tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong trận đấu mang tính bản lề của bảng J.

Đội hình dự kiến Argentina vs Áo

Đội hình dự kiến Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến Áo: Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Seiwald, Sabitzer; Baumgartner, Arnautovic, Wanner.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Áo

Argentina thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Argentina ghi 15 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 3 bàn/trận.

Argentina chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận gần nhất.

Argentina bất bại 12 trận sân nhà liên tiếp trên mọi đấu trường.

Argentina không thua 53 trong 58 trận gần nhất.

Áo thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây.

Áo bất bại 8 trong 9 trận gần nhất.

Áo chỉ thủng lưới trung bình 0,56 bàn/trận trên mọi đấu trường.

Argentina và Áo sẽ lần đầu chạm trán tại World Cup 2026.