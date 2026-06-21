Thể thao Tường thuật trực tiếp tỉ số bóng đá Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út 21/6/2026 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út lúc 23h00 ngày 21/6/2026 tại World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Thời gian: 23h00 ngày 21/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: World Cup 2026

Bảng đấu: Bảng H, lượt 2

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

VTV3 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

VTV6 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

VTV10 VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

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Tường thuật trự c tiếp Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út - Tỷ số: 0-0

Đang cập nhật.

Nhận định trận đấu Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha cần thắng ở lượt trận thứ hai bảng H sau khi bị Cape Verde cầm hòa không bàn thắng. Kết quả này khiến La Roja chưa thể tạo khoảng cách trong bảng đấu, nơi cả 4 đội đều đang có 1 điểm.

Ả Rập Xê Út bước vào trận đấu với sự tự tin sau trận hòa 1-1 trước Uruguay. Đại diện châu Á cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự kỷ luật, đồng thời có thể tận dụng tốt các tình huống cố định.

Tuy vậy, Tây Ban Nha vẫn là đội được đánh giá cao hơn. La Roja sở hữu tuyến giữa có khả năng kiểm soát bóng tốt với Pedri, Zubimendi và Fabian Ruiz. Trên hàng công, Lamine Yamal, Nico Williams và Oyarzabal là những điểm đến quan trọng trong các pha lên bóng.

Theo Opta, Tây Ban Nha có 87,4% cơ hội thắng. Ả Rập Xê Út chỉ có 3,8%, còn khả năng hòa là 8,8%. Những con số này cho thấy giới chuyên môn đánh giá cao khả năng La Roja giành trọn 3 điểm.

Nếu Tây Ban Nha sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu có thể trở nên dễ kiểm soát hơn. Ả Rập Xê Út cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ nếu muốn kéo dài hy vọng có điểm.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út.