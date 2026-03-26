Tường thuật trực tiếp Việt Nam vs Bangladesh trên VTV7 VTVgo

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/3: ĐT Việt Nam vs Bangladesh

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/3, tâm điểm sẽ là trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 19h.

Thời gian: 19h ngày 23/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy

Giải đấu: Giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3/2026

Kênh trực tiếp trên: VTV7

Tường thuật trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Bangladesh

(Đang cập nhật)

8’: Việt Nam mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Zayyan Ahmed

Trước sức ép mạnh mẽ từ các đợt tấn công của Việt Nam, hàng thủ Bangladesh đã mắc sai lầm. Phút thứ 8, Zayyan Ahmed phản lưới nhà, giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

5’: Việt Nam liên tiếp tạo sức ép, Hoàng Hên suýt ghi bàn

Cú sút xa của Hoàng Đức khiến hàng thủ Bangladesh chao đảo, bóng bật ra đúng vị trí Hoàng Hên nhưng hậu vệ áo trắng đã kịp thời ngăn chặn.

4’: Đường căng ngang nguy hiểm của Tiến Anh

Hoàng Hên phối hợp với Tiến Anh bên cánh phải, tạo ra quả căng ngang nguy hiểm. Tuấn Hải và Hoàng Hên băng vào nhưng không thể dứt điểm.

2’: Quang Hải để mất bóng trước vòng cấm Việt Nam

Bangladesh tận dụng sai lầm của Quang Hải để tổ chức tấn công, nhưng Ngọc Bảo đã phá bóng ra biên kịp thời.

1': Việt Nam thực hiện giao bóng, hiệp 1 bắt đầu

Hiệp đấu đầu tiên chính thức được khai màn. U23 Việt Nam là đội giao bóng trước và nhanh chóng tổ chức thế trận ngay từ những giây đầu tiên.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam

Văn Lâm, Xuân Mạnh, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, Tiến Anh, Hoàng Hên, Tuấn Hải

Đội hình ra sân Bangladesh

Hasan Srabon, Ahad Topu, Raihan Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin, Shamit Shome, Sohel Rana, Ahmed Fahim, Chouhhury, Mirajul Islam, Fahamedul Islam

Nhận định trận đấu Việt Nam vs Bangladesh

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn khi đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Dù áp lực kết quả không còn nặng nề, đây vẫn là màn “tổng duyệt” quan trọng để HLV Kim Sang Sik đánh giá lực lượng. Sự kết hợp giữa các cựu binh trở lại sau chấn thương và những gương mặt trẻ tạo nên sự cạnh tranh lớn trong đội hình, buộc mỗi cầu thủ phải nỗ lực thể hiện.

Ở phía đối diện, Đội tuyển Bangladesh cũng xem đây là dịp thử nghiệm đội hình trước trận gặp Singapore. Dù từng thắng Ấn Độ, phong độ của đội bóng Nam Á không ổn định khi để thua Hong Kong và hòa Nepal, cho thấy hạn chế về chất lượng đội hình.

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng mục tiêu chính vẫn là thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2–0 Bangladesh