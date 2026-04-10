Turan 0-2 Fenerbahçe: Fenerbahçe giành chiến thắng Fenerbahçe thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi ba trận thắng liên tiếp, sẵn sàng khẳng định bản lĩnh trong chuyến làm khách trước đối thủ Turan vào lúc 23h00.

Turan 0 - 2 Fenerbahçe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Turan tiếp đón Fenerbahçe.

41' Thay người Phút 41' (Fenerbahçe): A. E. Fettahoglu vào sân thay M. Greenwood.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Thẻ vàng Phút 51': M. Guendouzi (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng.

59' Thẻ vàng Phút 59': R. Miller (Turan) nhận thẻ vàng.

59' Thẻ vàng Phút 59': D. Marandici (Turan) nhận thẻ vàng.

60' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-1) Phút 60': N. Kante (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

74' BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-2) Phút 74': C. Balta (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

KT Kết thúc: Turan 0-2 Fenerbahçe Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:02 04/10/2026

Trận so tài giữa Turan và Fenerbahçe diễn ra vào lúc 23h00 ngày 03/10/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn chạm trán này hướng về Fenerbahçe khi đội bóng này đang sở hữu phong độ ấn tượng cùng bản lĩnh thi đấu rất đáng gờm trong những chuyến hành quân xa nhà.

Sự tương phản rõ nét về phong độ gần đây

Bước vào trận đấu tới, hai câu lạc bộ đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau qua những lần ra sân vừa qua. Fenerbahçe đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng thăng hoa khi duy trì thành tích toàn thắng trong cả 3 trận gần nhất. Chuỗi phong độ thuyết phục này giúp họ có được sự hưng phấn cao độ cùng sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi.

Ngược lại, đội chủ nhà Turan lại chưa có được bước chuẩn bị tâm lý thực sự tốt trước trận đấu này. Ở lần ra sân gần nhất, Turan đã phải chấp nhận thất bại và bộc lộ những lỗ hổng cần khắc phục. Việc phải đón tiếp một đối thủ đang có mạch trận hưng phấn sẽ là thử thách rất lớn dành cho Turan trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng.

Ưu thế từ kết quả đối đầu

Không chỉ sở hữu phong độ vượt trội hơn ở thời điểm hiện tại, Fenerbahçe còn nắm giữ lợi thế tâm lý từ kết quả chạm trán giữa hai đội. Trong lần gặp nhau gần nhất, Fenerbahçe đã giành chiến thắng thuyết phục trước Turan mà không để đối phương có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Kết quả từ lần đối đầu trước đó phản ánh phần nào sự vượt trội về bản lĩnh cũng như khả năng kiểm soát thế trận của đại diện đến từ Istanbul. Dù được thi đấu trên sân nhà, Turan vẫn cần có những phương án tiếp cận trận đấu thực sự thận trọng nếu không muốn bị đối thủ cuốn vào lối chơi kiểm soát đầy chủ động.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tinh thần lên cao từ chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp, Fenerbahçe nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Bản lĩnh trên sân khách cùng sự ổn định của các tuyến sẽ là điểm tựa vững chắc để Fenerbahçe tìm kiếm lợi thế trước đội chủ nhà.

Trong khi đó, Turan sẽ phải đặc biệt chú trọng khâu phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công. Dù vậy, với những gì hai bên đã thể hiện, ưu thế rõ ràng đang nghiêng về phía Fenerbahçe trong việc duy trì mạch trận ấn tượng của mình.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Turan · 0 thắng 0 hòa Fenerbahçe · 1 thắng Turan 0 - 2 Fenerbahçe FEN

Turan 5 trận gần nhất B T H T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T H H B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 3.7) 1 Thủng lưới