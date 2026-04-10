Về Báo Hà Tĩnh

Turan 0-2 Fenerbahçe: Fenerbahçe giành chiến thắng

Văn Thể04/10/2026 00:53

Fenerbahçe thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi ba trận thắng liên tiếp, sẵn sàng khẳng định bản lĩnh trong chuyến làm khách trước đối thủ Turan vào lúc 23h00.

Turan0 - 2FenerbahçeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Turan tiếp đón Fenerbahçe.

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Fenerbahçe): A. E. Fettahoglu vào sân thay M. Greenwood.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': M. Guendouzi (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': R. Miller (Turan) nhận thẻ vàng.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': D. Marandici (Turan) nhận thẻ vàng.

  • 60'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-1)

    Phút 60': N. Kante (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 74'BÀN THẮNG! Fenerbahçe (0-2)

    Phút 74': C. Balta (Fenerbahçe) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: Turan 0-2 Fenerbahçe

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:02 04/10/2026

Trận so tài giữa Turan và Fenerbahçe diễn ra vào lúc 23h00 ngày 03/10/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn chạm trán này hướng về Fenerbahçe khi đội bóng này đang sở hữu phong độ ấn tượng cùng bản lĩnh thi đấu rất đáng gờm trong những chuyến hành quân xa nhà.

Sự tương phản rõ nét về phong độ gần đây

Bước vào trận đấu tới, hai câu lạc bộ đang thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau qua những lần ra sân vừa qua. Fenerbahçe đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng thăng hoa khi duy trì thành tích toàn thắng trong cả 3 trận gần nhất. Chuỗi phong độ thuyết phục này giúp họ có được sự hưng phấn cao độ cùng sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi.

Ngược lại, đội chủ nhà Turan lại chưa có được bước chuẩn bị tâm lý thực sự tốt trước trận đấu này. Ở lần ra sân gần nhất, Turan đã phải chấp nhận thất bại và bộc lộ những lỗ hổng cần khắc phục. Việc phải đón tiếp một đối thủ đang có mạch trận hưng phấn sẽ là thử thách rất lớn dành cho Turan trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng.

Ưu thế từ kết quả đối đầu

Không chỉ sở hữu phong độ vượt trội hơn ở thời điểm hiện tại, Fenerbahçe còn nắm giữ lợi thế tâm lý từ kết quả chạm trán giữa hai đội. Trong lần gặp nhau gần nhất, Fenerbahçe đã giành chiến thắng thuyết phục trước Turan mà không để đối phương có được bất kỳ trận hòa hay thắng lợi nào.

Kết quả từ lần đối đầu trước đó phản ánh phần nào sự vượt trội về bản lĩnh cũng như khả năng kiểm soát thế trận của đại diện đến từ Istanbul. Dù được thi đấu trên sân nhà, Turan vẫn cần có những phương án tiếp cận trận đấu thực sự thận trọng nếu không muốn bị đối thủ cuốn vào lối chơi kiểm soát đầy chủ động.

Nhận định xu hướng thế trận

Với tinh thần lên cao từ chuỗi ba trận toàn thắng liên tiếp, Fenerbahçe nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Bản lĩnh trên sân khách cùng sự ổn định của các tuyến sẽ là điểm tựa vững chắc để Fenerbahçe tìm kiếm lợi thế trước đội chủ nhà.

Trong khi đó, Turan sẽ phải đặc biệt chú trọng khâu phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công. Dù vậy, với những gì hai bên đã thể hiện, ưu thế rõ ràng đang nghiêng về phía Fenerbahçe trong việc duy trì mạch trận ấn tượng của mình.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Turan · 0 thắng0 hòaFenerbahçe · 1 thắng
03/10/2026
Turan
0 - 2
Fenerbahçe
FEN
Turan
5 trận gần nhất
BTHTB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TTHHB
3
Trận
3-0-0
T-H-B
11
Ghi (TB 3.7)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Turan 0-2 Fenerbahçe: Fenerbahçe giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO