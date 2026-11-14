Turkey U18 0-2 Germany U18: Germany U18 giành chiến thắng Turkey U18 đang cần một cú hích về phong độ khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Germany U18 lúc 20:00 ngày 14/11/2026 tại Emirhan Sport Center.

Turkey U18 0 - 2 Germany U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Turkey U18 tiếp đón Germany U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Turkey U18 0-2 Germany U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:56 14/11/2026

Turkey U18 đang cần một cú hích về phong độ trước khi tiếp Germany U18. Chủ nhà thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng một lần. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 14/11/2026 tại Emirhan Sport Center.

Turkey U18 tìm lại mạch thắng

Chuỗi kết quả gần đây của Turkey U18 khá nặng nề. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng duy nhất đến ở trận thứ hai tính ngược từ hiện tại, ngay sau đó là trận thua gần nhất.

Điều đó có nghĩa Turkey U18 chưa giữ được mạch thắng liên tục. Đội cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin trước sân nhà.

Germany U18 mang phong độ tốt hơn

Germany U18 có chuỗi kết quả tích cực hơn: thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận. Đội từng thắng hai trận liên tiếp, nhưng để thua ở trận mới nhất.

Như vậy cả hai đội cùng bước vào trận đấu sau một thất bại. Khác biệt nằm ở cách họ đến đây. Germany U18 vẫn có tỷ lệ thắng cao hơn hẳn trong cả chuỗi 5 trận, còn Turkey U18 đang thiếu những kết quả khích lệ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, thử thách lớn nhất là tâm lý. Sau chuỗi thua nhiều hơn thắng, Turkey U18 cần vào trận chắc chắn, hạn chế sai lầm và tận dụng lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Germany U18 cũng muốn phản ứng sau trận thua gần nhất. Phong độ chung của họ tốt hơn, nên đội khách có cơ sở để thi đấu tự tin và chủ động tìm kiếm kết quả.

Nhận định

Trên giấy tờ, phong độ nghiêng về Germany U18. Tuy nhiên, bóng đá lứa tuổi U18 thường biến động mạnh theo từng trận. Một chiến thắng trên sân nhà có thể giúp Turkey U18 thay đổi hoàn toàn bầu không khí.

Điều chủ nhà cần nhất lúc này là một khởi đầu tốt và sự kiên định trong suốt 90 phút để tạo ra cú hích mà họ đang tìm kiếm.

Turkey U18 5 trận gần nhất B T B B B 9 Trận 3-0-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới Germany U18 5 trận gần nhất B T T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới