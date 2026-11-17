Turkey U18 1-4 Germany U18: Germany U18 giành chiến thắng Turkey U18 đang cần một cú hích về phong độ khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, trong lúc Germany U18 thắng 3 trận. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/11/2026.

Turkey U18 1 - 4 Germany U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Turkey U18 tiếp đón Germany U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Turkey U18 1-4 Germany U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 23:18 17/11/2026

Turkey U18 đang cần một cú hích về phong độ trước cuộc tiếp đón Germany U18 lúc 21:00 ngày 17/11/2026. Chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đang đối đầu với một đối thủ có mạch kết quả khả quan hơn rõ rệt.

Turkey U18: chuỗi kết quả cần được cải thiện

Trong 5 trận gần nhất, Turkey U18 thắng 1 trận và thua 4 trận. Đáng chú ý, đội thua cả hai trận mới nhất, nên điều họ cần lúc này không chỉ là một chiến thắng mà còn là sự tự tin để cắt mạch kết quả kém.

Chiến thắng duy nhất của Turkey U18 nằm ở giữa chuỗi, sau đó đội lại thua tiếp. Điều này cho thấy lối chơi chưa giữ được sự ổn định để biến một kết quả tốt thành đà đi lên.

Germany U18: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Germany U18 bước vào trận với phong độ tốt hơn. Đội thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất là một chiến thắng.

Tuy vậy, mạch kết quả của đội khách cũng chưa hoàn toàn ổn định. Họ đan xen thắng và thua, nên vẫn có khoảng trống để chủ nhà khai thác nếu thi đấu tập trung.

Lần gặp gần nhất nghiêng về Germany U18

Hai đội đã gặp nhau một lần gần đây. Kết quả là Germany U18 thắng, còn Turkey U18 không có trận thắng hay hòa nào. Một lần gặp là mẫu quá nhỏ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng nó cho thấy chủ nhà đang có thêm lý do để muốn đòi lại món nợ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Turkey U18, yếu tố quan trọng nhất là sự chắc chắn ở những phút đầu. Khi đang có hai trận thua liên tiếp, một bàn thua sớm dễ khiến áp lực tăng lên. Ngược lại, nếu giữ được sự chặt chẽ và bắt nhịp trận đấu tốt, chủ nhà có thể tạo ra bước ngoặt tâm lý mà họ đang tìm kiếm.

Germany U18 thì có lợi thế về đà phong độ và niềm tin sau chiến thắng gần nhất. Nếu duy trì được nhịp độ ổn định, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận.

Nhận định

Xét phong độ gần đây và kết quả lần gặp trước, Germany U18 nhỉnh hơn về mặt tinh thần và sự ổn định. Tuy nhiên, Turkey U18 thi đấu trước khán giả nhà và rất cần một kết quả tích cực để thay đổi bầu không khí. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử về bản lĩnh của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Turkey U18 · 0 thắng 0 hòa Germany U18 · 1 thắng Turkey U18 0 - 2 Germany U18 GU

Turkey U18 5 trận gần nhất B B T B B 10 Trận 3-0-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 17 Thủng lưới Germany U18 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới