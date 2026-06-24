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Tuyển Anh bị Ghana cầm chân 0-0: Khi Tam sư va phải bức tường thép

Vũ Sơn24/06/2026 08:13

Sau màn trình diễn bùng nổ trước Croatia, tuyển Anh của Thomas Tuchel đã bị kéo trở lại mặt đất khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Ghana trong trận hòa 0-0 đầy bế tắc tại bảng L World Cup.

Trận hòa không bàn thắng trước Ghana vào rạng sáng 24/6 đã phơi bày những vấn đề nan giải trong khâu dứt điểm của tuyển Anh. Khác xa với hình ảnh tấn công rực lửa trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân, Harry Kane và các đồng đội đã trải qua một đêm thi đấu mệt mỏi trước lối chơi thực dụng và đầy toan tính của đại diện châu Phi.

Sự bế tắc của hệ thống tấn công

HLV Thomas Tuchel đã phải đối mặt với một bài toán hóc búa khi Ghana lựa chọn cách tiếp cận cực kỳ thận trọng. Đội bóng áo đen chủ động lùi sâu đội hình, thiết lập khối phòng ngự nhiều lớp và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở để phản công nhanh – chiến thuật từng giúp họ khuất phục Panama ở lượt trận mở màn.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, tuyển Anh lại thiếu đi những đường chuyền mang tính đột biến để xé toang hàng thủ đối phương. Declan Rice là người tích cực nhất với những pha dứt điểm từ xa, nhưng sự thiếu chính xác trong các tình huống cuối cùng khiến những nỗ lực này chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Một cú sút vọt xà và một pha đánh đầu chệch mục tiêu là tất cả những gì tiền vệ này làm được trong hiệp một.

Ở chiều ngược lại, Ghana tiếp tục duy trì thói quen kỳ lạ: họ đã trải qua trận thứ 9 liên tiếp không thể ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự chắc chắn ở tuyến dưới mới là điểm tựa giúp đại diện châu Phi đứng vững trước áp lực nghẹt thở từ phía đối thủ.

Các cầu thủ Anh nỗ lực xuyên phá hàng thủ Ghana trong hiệp một trận đấu tại bảng L World Cup.
Dù kiểm soát bóng vượt trội, tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của Ghana.

90 phút và 19 cú dứt điểm vô vọng

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều khởi sắc cho đoàn quân của Thomas Tuchel. Anthony Gordon mang về cú sút trúng đích đầu tiên cho "Tam sư", nhưng pha dứt điểm trong vòng cấm lại quá hiền, không đủ làm khó thủ thành Benjamin Asare. Sự bế tắc kéo dài buộc ban huấn luyện tuyển Anh phải thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm sự đột biến.

Ghana duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ khiến các chân sút tuyển Anh nản lòng.

Trong khi hàng công tuyển Anh loay hoay, Ghana bắt đầu tự tin hơn với những pha phản đòn sắc lẹm. Jordan Pickford đã phải chơi cực kỳ tập trung, băng ra kịp thời để ngăn chặn những tình huống đối mặt nguy hiểm từ Prince Kwabena Adu và Antoine Semenyo. Nếu không có sự cảnh giác của thủ môn đang khoác áo Everton, tuyển Anh có lẽ đã phải nhận trái đắng.

Thủ môn Jordan Pickford phải làm việc vất vả trong những phút cuối trận để bảo toàn mành lưới cho tuyển Anh.

Kịch tính được đẩy lên cao trào trong những phút cuối. Bukayo Saka suýt chút nữa đã trở thành người hùng với cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Benjamin Asare đã có pha cứu thua xuất thần. Ngay sau đó, Nico O’Reilly khiến các cổ động viên Anh phải tiếc nuối khi cú đánh đầu của anh đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Ở tình huống đá bồi ngay sau đó, Harry Kane lại dứt điểm vọt xà trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trên sân.

Thống kê trận đấuTuyển AnhGhana
Số cú sút197
Sút trúng đích42
Kiểm soát bóng62%38%
Tỷ số chung cuộc00

Kết thúc trận đấu với 19 cú dứt điểm nhưng không ghi được bàn thắng nào, tuyển Anh đành chấp nhận chia điểm với Ghana. Kết quả này khiến cả hai đội cùng có được 4 điểm sau hai lượt trận, tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh tại bảng L. Ghana vẫn giữ vững thành tích ấn tượng khi là một trong số ít đội bóng chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay. Đối với tuyển Anh, trận hòa này là lời cảnh báo đanh thép về khả năng tận dụng cơ hội nếu họ muốn tiến sâu vào vòng trong.

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