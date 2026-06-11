Tuyển Anh đè bẹp Costa Rica 3-0: Thomas Tuchel và màn tổng duyệt hoàn hảo Declan Rice, Anthony Gordon và Ollie Watkins ghi bàn giúp tuyển Anh thắng Costa Rica 3-0, hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 với sự áp đảo tuyệt đối.

Đội tuyển Anh đã khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một màn trình diễn áp đảo trước Costa Rica tại Florida, Mỹ. Dù trận đấu bị trì hoãn một giờ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn duy trì được sự hưng phấn để giành chiến thắng thuyết phục 3-0 nhờ các pha lập công của Declan Rice, Anthony Gordon và Ollie Watkins.

Tuyển Anh thắng dễ Costa Rica với tỷ số 3-0.

Sự áp đảo từ những phút đầu tiên

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Tam sư" đã nhanh chóng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Thành quả đến ngay ở phút thứ 10 khi Declan Rice khai thông thế bế tắc. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal có pha dứt điểm chính xác sau nỗ lực kiến tạo của Anthony Gordon – người đang cho thấy phong độ cao trong cuộc đua giành suất đá chính bên hành lang cánh trái.

Trong suốt hiệp một, tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội và liên tục thực hiện các tình huống pressing tầm cao khiến Costa Rica không thể triển khai bóng. Noni Madueke đã có cơ hội nhân đôi cách biệt sau khi vượt qua thủ môn Patrick Sequeira, nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc đầy tiếc nuối.

Điểm nhấn từ VAR và những thử nghiệm của Thomas Tuchel

Trận đấu cũng chứng kiến sự can thiệp đáng chú ý của công nghệ VAR. Trọng tài Facundo Tello ban đầu đã thổi phạt đền cho Anthony Gordon, nhưng sau khi tham khảo video, ông đã thay đổi quyết định. Tuy nhiên, sức ép của tuyển Anh không hề thuyên giảm trong hiệp hai.

Phút 68, nỗ lực của Gordon cuối cùng cũng được đền đáp. Sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Araya phía Costa Rica, tiền vệ này đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, Thomas Tuchel đã thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự, thử nghiệm sơ đồ không tiền đạo thực thụ với sự góp mặt của Bukayo Saka và Marcus Rashford.

Tuyển Anh chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026.

Lời khẳng định của Ollie Watkins

Phút 87, Ollie Watkins tận dụng tốt pha đá bồi cận thành sau cú sút uy lực của Morgan Rogers để ấn định chiến thắng 3-0. Bàn thắng này có ý nghĩa quan trọng với cá nhân tiền đạo Aston Villa, giúp anh củng cố vị thế trong vai trò dự phòng chiến lược cho Harry Kane tại giải đấu sắp tới.

Thông tin trận đấu Chi tiết Tỷ số chung cuộc Anh 3-0 Costa Rica Cầu thủ ghi bàn Rice (10'), Gordon (68' pen), Watkins (87') Địa điểm Florida, Mỹ HLV trưởng Thomas Tuchel

Chiến thắng này không chỉ mang lại sự tự tin mà còn giúp ban huấn luyện tuyển Anh có cái nhìn rõ nét về nhân sự trước trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia. Với lối chơi gắn kết và sự đa dạng trong các phương án tấn công, đội bóng xứ sương mù đang sẵn sàng cho hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.