Tuyển Anh đè bẹp Croatia 4-2: Khi Thomas Tuchel tháo bỏ 'phanh tay' tại World Cup 2026 Harry Kane san bằng kỷ lục của Gary Lineker trong ngày hàng công Tam Sư rực lửa tại Texas, đánh dấu sự chuyển mình từ lối chơi thực dụng sang bóng đá tấn công cống hiến.

Sân vận động tại Texas đã chứng kiến một trong những màn trình diễn hỗn loạn nhưng đầy phấn khích nhất của đội tuyển Anh trong nhiều thập kỷ. Trong một trận cầu mà hàng thủ đôi lúc bộc lộ những sai lầm sơ đẳng, hàng công của Tam Sư lại rực cháy với thứ bóng đá tấn công dồn dập, giúp họ giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia trong ngày ra quân World Cup 2026.

Triết lý "Người Anh" của Thomas Tuchel

Cảm giác phấn khích bao trùm khắp các khán đài có lẽ không xuất hiện trên gương mặt của Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức không ít lần tỏ ra lo lắng trước sự lỏng lẻo của các học trò ở tuyến dưới. Tuy nhiên, đối với hàng triệu người hâm mộ đã quá mệt mỏi với lối chơi thực dụng, nặng nề dưới thời Gareth Southgate, trận thắng này giống như một tuyên ngôn về sự đổi mới.

“Hãy dũng cảm, hãy chơi theo kiểu người Anh,” Tuchel đã thúc giục các học trò như vậy trước trận đấu. Tuyển Anh đã thực hiện hoàn hảo vế đầu tiên khi dâng cao với sự liều lĩnh chưa từng thấy, tạo nên những pha phối hợp tấn công sắc nét nhất trong vòng 25 năm qua. Họ không còn chơi bóng với “chiếc phanh tay” bị kéo chặt, mà thay vào đó là sự phóng khoáng và trực diện.

Hàng công Anh thăng hoa trước Croatia.

Kỷ lục của Harry Kane và sự mong manh nơi hàng thủ

Trận đấu có thể đã kết thúc với tỷ số 7-3 nếu các chân sút tận dụng triệt để mọi cơ hội. Harry Kane một lần nữa chứng minh giá trị của một thủ lĩnh khi lập cú đúp ngay trong hiệp một. Hai bàn thắng này không chỉ giúp Anh chiếm ưu thế mà còn đưa Kane san bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại Gary Lineker.

Mặc dù hàng công thăng hoa, hàng thủ tuyển Anh vẫn để lại những dấu hỏi lớn khi để Croatia gỡ hòa tới hai lần. Đội bóng vùng Balkan, dù chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời đỉnh cao năm 2018 khi Luka Modric đã bước sang tuổi 41, vẫn biết cách khai thác những khoảng trống mà các hậu vệ Anh để lại.

Jude Bellingham và khoảnh khắc của một nghệ sĩ

Bước sang hiệp hai, nút thắt của trận đấu được tháo gỡ bởi một khoảnh khắc thiên tài. Jude Bellingham thực hiện pha solo ngoạn mục sau đường chuyền tinh tế của Elliot Anderson, tái lập thế dẫn bàn và kích hoạt cơn cuồng phong tấn công lên phần sân đối phương. Áp lực liên tục được tạo ra khiến thủ môn Dominik Livakovic phải hoạt động hết công suất trước các cú dứt điểm của Nico O'Reilly, Anthony Gordon và Ezri Konsa.

ĐT Anh đang trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn.

Cuối cùng, Marcus Rashford là người ấn định tỷ số 4-2, khép lại một ngày thi đấu bùng nổ. Sau trận đấu, Harry Kane chia sẻ đầy quyết tâm: "Nếu nhìn thấy đối phương trước mặt, cứ thế mà lao lên thôi". Lối chơi cống hiến này dường như sẽ trở thành tôn chỉ mới của Tam Sư tại giải đấu năm nay.

Thông điệp đanh thép gửi tới các đối thủ lớn

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn là bàn đạp tâm lý quan trọng cho thầy trò Tuchel, giải tỏa mọi hoài nghi sau những trận đấu mờ nhạt tại Wembley trước đó. Nhìn lại lịch sử, lần cuối cùng tuyển Anh thắng 4-2 tại World Cup chính là trận chung kết năm 1966 huyền thoại.

Dù phía trước là nhánh đấu đầy giông bão với sự hiện diện của Brazil ở tứ kết, hay xa hơn là Pháp và Tây Ban Nha, người hâm mộ Anh hoàn toàn có quyền hy vọng. Với một tập thể sở hữu nhiều tài năng sáng tạo và một huấn luyện viên dám thay đổi, Tam Sư đang sẵn sàng sắm vai những nghệ sĩ giải trí thực thụ trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.