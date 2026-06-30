Tuyển Anh đối đầu CHDC Congo: Bài toán phá vỡ khối bê tông tại Atlanta Tại vòng 32 đội World Cup 2026, Tam Sư của Thomas Tuchel sẽ đối mặt với thử thách cực đại từ hàng phòng ngự lỳ lợm của CHDC Congo - đội tuyển vừa tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Trung Phi.

Sân vận động Mercedes-Benz tại Atlanta sẽ là nơi chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai thái cực bóng đá tại vòng 32 đội World Cup 2026. Một bên là tuyển Anh đầy tham vọng dưới triều đại Thomas Tuchel, bên kia là hiện tượng CHDC Congo - đội bóng đang viết nên trang sử mới cho quốc gia này tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sức mạnh của kỷ luật và bản lĩnh siêu sao

Tuyển Anh bước vào vòng knock-out với một phong độ cực kỳ ổn định. Dưới bàn tay nhào nặn của Thomas Tuchel, Tam Sư đã thiết lập chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp ở các giải đấu chính thức, trong đó có tới 10 chiến thắng. Cách họ vượt qua vòng bảng không quá ồn ào nhưng đầy sự tính toán, tiêu biểu là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama để khẳng định ngôi đầu bảng L.

Trong khi đó, CHDC Congo đến với vòng đấu này bằng một tinh thần quả cảm. Việc lách qua khe cửa hẹp với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất không làm giảm đi giá trị của họ. Ngược lại, màn lội ngược dòng trước Uzbekistan cho thấy đại diện châu Phi sở hữu một nền tảng tâm lý cực tốt khi bị dồn vào thế chân tường.

Congo chắc chắn sẽ bố trí hàng phòng ngự lùi sâu trước Anh.

Cuộc chiến chiến thuật: 4-2-3-1 đối đầu 5-3-2

Vấn đề lớn nhất của Thomas Tuchel lúc này nằm ở hành lang cánh phải. Chấn thương của Jarell Quansah và Reece James buộc chiến lược gia người Đức phải đặt niềm tin vào Djed Spence. Đây có thể là mắt xích mà CHDC Congo sẽ tập trung khai thác bằng tốc độ của Yoane Wissa.

Về phía CHDC Congo, huấn luyện viên Sebastien Desabre nhiều khả năng sẽ chuyển sang sơ đồ 5-3-2 để tối ưu hóa khả năng phòng ngự. Sự xuất hiện của trung vệ Steve Kapuadi bên cạnh thủ lĩnh Chancel Mbemba sẽ tạo thành một bức tường thép trước khung thành thủ môn Mpasi-Nzau. Họ sẵn sàng nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho tuyển Anh và chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Harry Kane và những kỷ lục chờ phá vỡ

Mọi ánh mắt vẫn sẽ đổ dồn về Harry Kane. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn là điểm đến cuối cùng của mọi đường bóng. Với việc vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất của Tam Sư tại các kỳ World Cup, Kane đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn để tiếp tục nổ súng tại vòng knock-out.

Harry Kane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Tam Sư. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, nhiệm vụ của Kane sẽ không hề dễ dàng khi phải đối đầu với Chancel Mbemba - một trung vệ dày dạn kinh nghiệm với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển. Cuộc đối đầu cá nhân này có thể quyết định cục diện của trận đấu tại Atlanta.

Điểm nóng trên sân

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi chứng kiến sự tranh chấp quyết liệt giữa Declan Rice và bộ đôi Moutoussamy - Sadiki của Congo. Nếu tuyển Anh không thể luân chuyển bóng nhanh, họ rất dễ rơi vào cái bẫy phòng ngự lùi sâu mà đối thủ đã giăng sẵn. Sự sáng tạo của Jude Bellingham khi xâm nhập vòng cấm sẽ là chìa khóa để mở ra những khoảng trống nhỏ nhất trong hệ thống phòng ngự năm người của đại diện châu Phi.

Dù CHDC Congo đã cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc, nhưng khoảng cách về đẳng cấp cá nhân vẫn là rào cản lớn. Trong một trận đấu loại trực tiếp, sự tỏa sáng của các ngôi sao như Bukayo Saka hay Marcus Rashford hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Dự đoán từ các chuyên gia cho thấy một thế trận áp đảo thuộc về Tam Sư. Với khả năng kiểm soát nhịp độ tốt dưới thời Tuchel, tuyển Anh nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng mà không để thủng lưới, tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.