Tuyển Anh đón cú hích từ Declan Rice: "Lá chắn" tuyến giữa sẵn sàng đấu Argentina Declan Rice chính thức trở lại tập luyện sau cơn sốt virus, mang đến tin vui cho HLV Thomas Tuchel trước trận bán kết World Cup đầy kịch tính với Argentina tại Atlanta.

Sự lo lắng bao trùm đại bản doanh tuyển Anh sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Na Uy tại tứ kết đã dần tan biến. Declan Rice, quân bài không thể thay thế trong hệ thống vận hành của HLV Thomas Tuchel, đã chính thức trở lại sân tập. Sự hiện diện của tiền vệ 27 tuổi này không chỉ mang lại sự an tâm về mặt chuyên môn mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng trước khi đối đầu với hàng tiền vệ đầy biến ảo của nhà đương kim vô địch thế giới.

Vượt qua rào cản thể chất khắc nghiệt

Trong trận đấu với Na Uy, người hâm mộ đã chứng kiến một Declan Rice lạ lẫm: thiếu cơ động, hụt hơi trong các pha tranh chấp và buộc phải rời sân ngay sau hiệp một. Nguyên nhân sau đó được xác định là do một đợt sốt virus đường tiêu hóa nghiêm trọng khiến anh phải nằm giường suốt ba ngày trước trận. Dưới cái nắng gắt và độ ẩm cực cao tại Miami, nền tảng thể lực của đội phó tuyển Anh đã hoàn toàn bị bào mòn.

Rice đã bình phục sau cơn sốt virus đường tiêu hóa. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, theo những diễn biến mới nhất, Rice đã hoàn thành trọn vẹn giáo án tập luyện vào thứ Hai cùng các đồng đội. Dù vẫn đang phải nỗ lực kiểm soát những cơn đau nhẹ ở vùng lưng và gân kheo – hệ quả của một lộ trình thi đấu dày đặc – tiền vệ này bày tỏ sự tự tin tuyệt đối về khả năng đá chính tại Atlanta. Khả năng quét bóng và điều tiết nhịp độ của anh sẽ là chìa khóa để phong tỏa các ngòi nổ bên phía Argentina.

Sự thích nghi và bài toán nhân sự của Thomas Tuchel

Bên cạnh Rice, tình hình của hậu vệ Ezri Konsa cũng đang tiến triển tích cực. Konsa từng phải rời sân sớm vì chuột rút và đau gân kheo trong trận gặp Na Uy. Đội ngũ y tế nhận định đây là phản ứng của cơ thể khi thay đổi môi trường quá đột ngột: từ vùng cao khí hậu loãng ở Mexico City di chuyển thẳng sang khu vực có nhiệt độ khắc nghiệt tại Florida. Việc thích nghi với các điều kiện thời tiết khác nhau đang trở thành thử thách lớn cho lộ trình tiến vào chung kết của "Tam Sư".

Sự hồi phục của các trụ cột phòng ngự mang lại niềm vui, nhưng cũng đặt HLV Thomas Tuchel trước những lựa chọn khó khăn về nhân sự. Đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải, nơi cả Ezri Konsa, Reece James và Djed Spence đều đang duy trì trạng thái sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính.

Với một trận cầu có tính chất sinh tử như bán kết World Cup, kinh nghiệm và bản lĩnh của Declan Rice chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cách bố trí nhân sự của chiến lược gia người Đức. Tuyển Anh đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, và việc có được bộ khung mạnh nhất là bước đệm không thể tốt hơn để họ đối đầu với thử thách mang tên Argentina.