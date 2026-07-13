Tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel: Khi Tam Sư học cách chơi bóng thực dụng trước đại chiến Argentina Rũ bỏ hình ảnh những kẻ bại trận dễ mến, đội tuyển Anh của Thomas Tuchel đang lột xác thành một tập thể lọc lõi và đầy toan tính để sẵn sàng cho màn thư hùng với Argentina.

Trong nhiều thập kỷ, đội tuyển Anh thường bước vào các giải đấu lớn với sự kỳ vọng khổng lồ nhưng lại ra về trong sự nuối tiếc vì sự non nớt về mặt tâm lý. Tuy nhiên, dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia Thomas Tuchel, diện mạo của "Tam Sư" đang thay đổi một cách chóng mặt. Không còn là một tập thể chơi bóng cống hiến nhưng dễ bị tổn thương, tuyển Anh hiện tại mang dáng dấp của một cỗ máy thực dụng, biết cách sử dụng cả sự lọc lõi lẫn các tiểu xảo để đạt được mục đích cuối cùng.

Tuyển Anh chơi bóng thực dụng, toan tính. Ảnh: The Telegarph.

Sự khắt khe của Thomas Tuchel và chiến thắng xù xì

Chỉ vài phút sau khi đưa đội tuyển Anh tiến vào vòng bán kết World Cup, thay vì những lời ca tụng có cánh, Thomas Tuchel đã dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của người hâm mộ. Vị chiến lược gia người Đức thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của các học trò dưới cái nóng khắc nghiệt, chỉ trích những thiếu sót về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài khắc khổ đó là một sự tính toán sâu sắc. Tuchel hiểu rằng các cầu thủ của ông vừa vượt qua một bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh. Trước những đối thủ khó chịu như Na Uy, tuyển Anh không chỉ chơi bóng theo cách thông thường; họ đã bắt đầu áp dụng thứ bóng đá "đường phố" – điều mà trước đây họ thường bị coi là quá ngây thơ để thực hiện. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt làm bào mòn thể lực, Tam Sư đã biết cách tận dụng mọi lợi thế nhỏ nhất, từ việc gây áp lực tâm lý lên đối phương đến việc điều khiển nhịp độ trận đấu theo ý mình.

Nghệ thuật tiểu xảo: Sự trỗi dậy của những cái đầu lạnh

Sự thay đổi về tư duy của tuyển Anh được thể hiện rõ nhất qua các tình huống tranh chấp cụ thể trên sân. Những cầu thủ như Djed Spence hay Elliot Anderson đã bắt đầu biết cách "tận dụng" các tác động từ đối thủ để mang về lợi thế cho đội nhà. Điển hình là pha ngã của Spence sau tác động nhỏ từ Oscar Bobb để kiếm về quả phạt đền, hay cách Anderson biến một cú đẩy của Erling Haaland thành một pha va chạm nghiêm trọng trong mắt trọng tài.

Dù những hành động này gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí khiến những huyền thoại như JJ Watt hay cha của Haaland phải mỉa mai, nhưng trong bóng đá đỉnh cao, đó chính là sự lọc lõi cần thiết. Tuchel đang truyền đạt cho các học trò rằng: chiến thắng không chỉ đến từ đôi chân khéo léo, mà còn từ một cái đầu biết toan tính.

Tam Sư dưới thời Tuchel hướng đến lối đá hiệu quả. Ảnh: Getty Images.

Lời giải cho bài toán mang tên Argentina

Nhìn lại lịch sử, Wayne Rooney từng cay đắng chia sẻ sau World Cup 2014 rằng cầu thủ Anh quá trung thực và không biết cách "tận dụng" lỗi lầm của đối phương. Tuchel đã thay đổi hoàn toàn định kiến đó. Sự thực dụng tàn nhẫn này chính là bước chuẩn bị quan trọng nhất trước thềm cuộc đối đầu với Argentina – những bậc thầy trong nghệ thuật "hắc ám" trên sân cỏ.

Tại World Cup 2022, trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan đã lập kỷ lục với 18 thẻ vàng, minh chứng cho khả năng phạm lỗi thông minh và gây rối loạn nhịp độ của đội bóng Nam Mỹ. Để đối đầu với một đối thủ như vậy, tuyển Anh không thể chỉ dựa vào trái tim nhiệt huyết.

Harry Kane, từ một tiền đạo thuần túy, giờ đây thường xuyên được thấy đang gây sức ép lên trọng tài hoặc tận dụng các khoảng nghỉ sau va chạm để giảm hưng phấn của đối thủ. Đây là sự trưởng thành về mặt tâm lý mà bóng đá Anh đã chờ đợi hàng thập kỷ. Khi đoàn tàu Argentina đang lao tới, sự lọc lõi mà Tuchel trang bị chính là vũ khí quan trọng nhất để Tam Sư hy vọng chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.