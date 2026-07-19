Tuyển Anh giành huy chương đồng World Cup: Thomas Tuchel và lời đáp trả đanh thép trong trận cầu 10 bàn thắng Vượt qua Pháp với tỷ số điên rồ 6-4, đoàn quân của Thomas Tuchel xác lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Anh kể từ năm 1966, đồng thời khẳng định giá trị của những quyết định nhân sự táo bạo.

Sáng 19/7, sân vận động tại Miami đã chứng kiến một trong những trận tranh hạng ba kỳ lạ và bùng nổ nhất lịch sử World Cup. Tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số không tưởng 6-4, một kết quả hiếm thấy ở cấp độ đỉnh cao, để mang về tấm huy chương đồng đầu tiên sau sáu thập kỷ chờ đợi. Đối với Thomas Tuchel, đây không chỉ là một chiến thắng về mặt con số; đó là lời khẳng định đanh thép trước những luồng chỉ trích dữ dội nhắm vào ông sau thất bại tại bán kết trước Argentina.

Tuchel mang về cho tuyển Anh tấm huy chương đồng. Ảnh: Getty.

Canh bạc nhân sự và sự kiên định của Tuchel

Trước khi bóng lăn, làn sóng phản đối chiến lược gia người Đức dâng cao khi ông đưa ra quyết định gây sốc: thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát. Việc cả hai biểu tượng Harry Kane và Jude Bellingham phải ngồi dự bị trong một trận đấu tầm cỡ như thế này ban đầu bị coi là một hành động "tự sát" về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, Tuchel đã chứng minh rằng ông không hề hoảng loạn; ông chỉ đang thực hiện một kế hoạch làm mới hoàn toàn năng lượng của Tam Sư.

Lối chơi rực lửa và tấn công trực diện ngay từ tiếng còi khai cuộc đã khiến hệ thống phòng ngự của người Pháp choáng váng. Thay vì lối đá thận trọng, lùi sâu thường thấy, các cầu thủ Anh tràn lên áp đặt thế trận với một sự tự tin đáng kinh ngạc. Những "kép phụ" được Tuchel tin tưởng đã biến hiệp một thành sân khấu riêng của họ.

Hiệp một điên rồ và sự bùng nổ của Bukayo Saka

Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, lưới của đội tuyển Pháp đã phải rung lên tới 4 lần. Declan Rice và Ezri Konsa mở màn cho bữa tiệc bàn thắng, trước khi Bukayo Saka hoàn tất cú đúp rực rỡ để đưa tuyển Anh dẫn trước 4-0. Sự hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh cho thấy các học trò của Tuchel hoàn toàn có khả năng chơi áp đặt trước các đối thủ lớn nếu được giải phóng khỏi những xiềng xích tâm lý.

Tuchel mạnh dạn thay đổi nhiều cầu thủ ở trận tranh hạng 3. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, kịch tính chỉ thực sự đẩy lên cao trào ở hiệp hai. Sự sụp đổ hệ thống phòng ngự nhất thời của Anh đã tạo điều kiện cho Kylian Mbappe tỏa sáng, giúp Pháp suýt chút nữa tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng. Trong khoảnh khắc nhạy cảm nhất, bản lĩnh của Tuchel lại được thể hiện qua các quyết định thay người. Jude Bellingham được tung vào sân và ngay lập tức cùng với Saka kết liễu trận đấu bằng những bàn thắng muộn, ấn định tỷ số 6-4.

Di sản của tấm huy chương đồng

Tấm huy chương đồng World Cup 2026 có thể chưa phải là ngôi sao thứ hai trên ngực áo như kỳ vọng, nhưng nó là thành tích tốt nhất của bóng đá Anh kể từ năm 1966. Quan trọng hơn, nó minh chứng cho việc phương pháp của Thomas Tuchel đã mang lại quả ngọt ngay cả trong bối cảnh đội bóng phải thi đấu với những áp lực tâm lý cực lớn sau thất bại ở bán kết.

Chiến thắng nghẹt thở tại Miami giúp Tuchel có thêm những lý lẽ đanh thép để bảo vệ triết lý huấn luyện của mình. Việc định đoạt trận đấu bằng một cơn mưa bàn thắng vào lưới nhà đương kim á quân thế giới cho thấy chiến lược nhân sự của ông có chiều sâu và sự tính toán kỹ lưỡng. Tuchel đã chọn cách chịu trách nhiệm bằng hành động, và các học trò đã trả lời thay ông bằng một màn trình diễn quả cảm trên sân cỏ.