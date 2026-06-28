Tuyển Anh hạ Panama 2-0: Bellingham và Kane đưa Tam Sư chiếm đỉnh bảng L Chiến thắng thuyết phục trước Panama giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành 7 điểm sau 3 trận, chính thức tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách dẫn đầu bảng L.

Đội tuyển Anh đã chính thức khẳng định bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành vé vào vòng loại trực tiếp mà còn đảm bảo vị trí nhất bảng L đầy thuyết phục.

CĐV Anh ăn mừng cuồng nhiệt. Ảnh: Story Picture Agency.

Bellingham và Kane: Sự khẳng định của những ngôi sao

Trong một trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn trước lối chơi phòng ngự lùi sâu của Panama, các ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh đã lên tiếng đúng lúc. Jude Bellingham và Harry Kane lần lượt lập công, mang về lợi thế tuyệt đối cho "Tam Sư". Sự kết hợp giữa sức trẻ của Bellingham và kinh nghiệm của Kane đang trở thành công thức chiến thắng dưới thời Thomas Tuchel.

Bên cạnh các bàn thắng, dấu ấn chiến thuật của Tuchel được thể hiện rõ nét qua khả năng kiểm soát thế trận. Tuyển Anh không chỉ tấn công áp đảo mà còn duy trì được sự cân bằng, hóa giải hầu hết các đợt phản công từ đại diện Trung Mỹ. Chiến thắng này giúp Anh kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận (2 thắng, 1 hòa).

Cơn mưa bia và bầu không khí lễ hội từ London đến New York

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí tại các quán pub từ London đến New York đã hoàn toàn bùng nổ. Tại các tụ điểm xem bóng đá nổi tiếng như Boxpark ở Croydon hay Ultra Warehouse ở Derby, hàng triệu cổ động viên đã tạo nên những làn sóng ăn mừng cuồng nhiệt. Những cơn mưa bia xuất hiện trên khắp các nẻo đường, đánh dấu một ngày thi đấu thăng hoa của đội nhà.

Tại Mỹ, sân vận động MetLife (New Jersey) đã biến thành một "pháo đài" của người hâm mộ Anh. Đây là trận đấu thứ 5 trong tổng số 8 trận World Cup được tổ chức tại địa điểm này, và cũng là trận cuối cùng của giai đoạn vòng bảng tại đây. Các khán đài được lấp đầy bởi những hiệp sĩ giả trang và những lá cờ chữ thập Thánh George, tạo nên áp lực tâm lý khổng lồ lên đối thủ.

Vượt qua nghịch cảnh để chiếm đỉnh bảng

Ít ai biết rằng, trước khi hành quân đến New York, đội tuyển Anh đã phải trải qua buổi tập luyện cuối cùng đầy thử thách trong điều kiện giông bão lớn tại Kansas City. Tuy nhiên, những trở ngại về thời tiết không làm suy giảm quyết tâm của toàn đội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỷ luật thép đã giúp "Tam Sư" hiên ngang tiến bước vào vòng 16 đội.

Nhìn rộng hơn, việc giành ngôi nhất bảng L giúp tuyển Anh có được lợi thế nhất định về lịch thi đấu và đối thủ ở vòng tiếp theo. Với sự hưng phấn đang lên cao cùng một đội hình có chiều sâu, thầy trò HLV Thomas Tuchel đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trực tiếp trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.