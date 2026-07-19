Tuyển Anh hạ Pháp 6-4 trong trận cầu 10 bàn thắng điên rồ tại World Cup Cú hat-trick của Bukayo Saka cùng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại Miami đã giúp thầy trò Thomas Tuchel đánh bại Pháp 6-4 để giành tấm huy chương đồng thế giới.

Trận tranh hạng Ba World Cup thường được coi là màn dạo chơi cởi mở, nhưng cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp tại Miami đã vượt xa mọi kịch bản điên rồ nhất. Với 10 bàn thắng được ghi trong một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, "Tam Sư" đã khép lại hành trình tại Mỹ bằng tấm huy chương đồng đầy cảm xúc, đồng thời chấm dứt kỷ nguyên của HLV Didier Deschamps tại tuyển Pháp bằng một nốt trầm khó quên.

Hiệp một bùng nổ của Tam Sư

HLV Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi xua quân tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự chủ động này sớm mang lại quả ngọt ở phút thứ 3. Declan Rice, trong một ngày thi đấu chói sáng, đã cướp bóng dũng mãnh từ giữa sân trước khi tự mình dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Cơn ác mộng của người Pháp chỉ mới bắt đầu khi hệ thống phòng ngự dâng cao của họ liên tục bị khai thác.

Phút 18, Ezri Konsa nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Rice. Tuy nhiên, tâm điểm của hiệp một gọi tên Bukayo Saka. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã trừng phạt những sai lầm liên tiếp của hàng thủ Pháp bằng hai pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 37 và 45+1, giúp tuyển Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0 đầy kinh ngạc.

Saka nổi bật với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Màn ngược dòng không thành của Les Bleus

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính sống còn khi tung Bradley Barcola và Ousmane Dembele vào sân. Sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng. Kylian Mbappe nhen nhóm hy vọng cho tuyển Pháp với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 ở phút 48, khởi đầu cho một kịch bản điên rồ trong hiệp hai.

Áp lực nghẹt thở được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Barcola ở phút 54 và cú đúp của Mbappe ở phút 66. Trong vòng chưa đầy 20 phút, cách biệt 4 bàn mong manh chỉ còn lại một bàn duy nhất. Sân vận động Miami như nổ tung trước sức ép khủng khiếp mà các cầu thủ áo lam tạo ra về phía khung thành của Dean Henderson.

Cú đúp của Mbappe là không đủ cho Pháp ngược dòng. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của Thomas Tuchel

Giữa thời điểm nhạy cảm nhất, tuyển Anh đã thể hiện được bản lĩnh. Phút 85, nỗ lực cá nhân của Djed Spence mang về quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11m, Bukayo Saka không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-3. Dù Ousmane Dembele một lần nữa thắp lại hy vọng cho Pháp ở phút bù giờ thứ 6, nhưng Jude Bellingham đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đối thủ bằng bàn ấn định tỷ số 6-4 ở phút 90+8.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho tuyển Anh mà còn giúp Thomas Tuchel củng cố niềm tin nơi người hâm mộ sau thất bại ở bán kết. Ngược lại, đây là cái kết buồn cho Didier Deschamps trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt tuyển Pháp, khép lại một chương huy hoàng nhưng đầy nuối tiếc tại Miami.

Thông tin trận đấu:

Tỷ số chung cuộc: Pháp 4-6 Anh

Pháp 4-6 Anh Ghi bàn: Pháp: Mbappe (48', 66'), Barcola (54'), Dembele (90+6') Anh: Rice (3'), Konsa (18'), Saka (37', 45+1', 87'), Bellingham (90+8')

