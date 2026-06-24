Tuyển Anh hòa Ghana 0-0: Harry Kane im tiếng và nỗi lo từ khối bê tông của Carlos Queiroz Kiểm soát bóng 88% nhưng tuyển Anh vẫn bị Ghana cầm chân 0-0 tại bảng L World Cup 2026. Sự bế tắc của Harry Kane và các đồng đội đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả hàng công dưới thời Thomas Tuchel.

Trong một đêm diễn tại World Cup 2026, tuyển Anh đã trình diễn một bộ mặt trái ngược hoàn toàn giữa sự áp đảo về thống kê và tính hiệu quả trên bảng tỷ số. Dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel, Tam Sư bước vào cuộc đối đầu với Ghana tại bảng L với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để sớm định đoạt ngôi đầu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại là một câu chuyện về sự bế tắc trước một hệ thống phòng ngự được tổ chức cực kỳ khoa học.

Kane bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc.

Sự áp đảo vô nghĩa và khối bê tông của Carlos Queiroz

Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, đại diện châu Âu đã nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát. Thống kê trong 15 phút đầu trận cho thấy tuyển Anh nắm giữ tới 88% thời lượng bóng. Thế nhưng, con số này trở nên vô nghĩa khi lối chơi của họ thiếu đi tốc độ và những đường chuyền mang tính đột biến. Carlos Queiroz, vị chiến lược gia lão luyện bên phía Ghana, đã bày ra một khối đội hình lùi sâu, bọc lót kín kẽ khiến các mũi nhọn của Anh hoàn toàn lạc lối.

Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 12 khi Noni Madueke có đường chọc khe tinh tế cho Reece James băng xuống. Tuy nhiên, Thomas Partey đã cho thấy đẳng cấp của mình với pha đọc tình huống xuất sắc để giải nguy. Chỉ hai phút sau, Declan Rice thử vận may với một cú nã đại bác từ khoảng cách 25m, nhưng bóng lại đi vọt xà trong sự tiếc nuối của các cổ động viên có mặt trên khán đài.

Hiệp đấu của những va chạm và thống kê đáng báo động

Trận đấu bị xé vụn từ phút 21 sau pha va chạm bằng đầu cực mạnh giữa Reece James và Jordan Ayew trong một tình huống tranh chấp trên không. Đội ngũ y tế đã phải mất gần 5 phút để xử lý vết thương cho cả hai, điều này vô tình làm giảm nhịp độ tấn công vốn đã không mấy thanh thoát của Tam Sư.

Hàng công Tam Sư gây thất vọng lớn.

Cuối hiệp một, Declan Rice tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội vàng khi đánh đầu vọt xà trong tư thế không bị ai kèm. Thậm chí, Harry Kane phải chờ đến phút bù giờ thứ 4 mới có cú sút đầu tiên, nhưng bóng lại đập chân hậu vệ Ghana đi chệch cột dọc. Kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0, trận đấu ghi nhận một cột mốc buồn: đây là trận đấu đầu tiên tại kỳ World Cup này không có bất kỳ một cú sút trúng đích nào trong 45 phút đầu tiên.

Kane bị hàng thủ Ghana phong tỏa.

Canh bạc của Thomas Tuchel và sự xuất sắc của Ezri Konsa

Bước sang hiệp hai, sự sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt của Thomas Tuchel. Dù Anthony Gordon – bản hợp đồng bom tấn 80 triệu euro của Barcelona – đã nỗ lực dứt điểm trúng đích ở phút 58, nhưng cú sút quá nhẹ không đủ làm khó thủ thành Asare. Tuchel buộc phải thực hiện hàng loạt thay đổi khi tung Bukayo Saka, Nico O'Reilly, Morgan Rogers và Eberechi Eze vào sân.

Thế nhưng, khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, hàng thủ tuyển Anh suýt chút nữa đã phải trả giá. Phút 79, sai lầm của Eze tạo điều kiện cho Prince Adu đối mặt với Jordan Pickford. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung vệ Ezri Konsa đã có pha xoạc bóng lăn xả dũng cảm để cứu cho Tam Sư một bàn thua trông thấy, trước khi trọng tài báo lỗi việt vị muộn.

Những phút cuối trận chứng kiến sự đen đủi của các cầu thủ trẻ khi O'Reilly đánh đầu chạm xà ngang ở phút 87. Ngay sau đó, Harry Kane lại gây thất vọng với cú sút thiếu chính xác ở cự ly chỉ 3m. Trận hòa 0-0 giữ cho Anh ngôi đầu bảng L với 4 điểm, nhưng màn trình diễn này chắc chắn sẽ để lại nhiều bài toán nan giải cho Tuchel trước trận gặp Panama ở lượt cuối.