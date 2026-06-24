Tuyển Anh hòa Ghana 0-0 tại World Cup 2026: Harry Kane mờ nhạt, hàng thủ cứu vãn niềm tin Dù áp đảo hoàn toàn tại bảng L World Cup 2026, tuyển Anh vẫn phải chia điểm trước Ghana khi hàng công bế tắc và Harry Kane bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút cuối.

Đội tuyển Anh bước vào lượt trận tại bảng L World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Ghana. Tuy nhiên, trong một ngày mà các ngôi sao tấn công đồng loạt đánh mất bản năng sát thủ, "Tam Sư" đã phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng đầy thất vọng. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu không nằm ở những bàn thắng, mà là sự tương phản giữa một hàng thủ vững chãi và một hàng công vô hại.

Hàng phòng ngự: Điểm tựa từ Marc Guehi

Trong bối cảnh hàng công bế tắc, hàng thủ chính là nơi mang lại niềm hy vọng cho người hâm mộ Anh. Marc Guehi, trong ngày trở lại đội hình chính, đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tiết bóng từ tuyến dưới mà còn suýt chút nữa trở thành người hùng với pha đánh đầu bị phá ngay trên vạch vôi.

Marc Guehi (7.6): Không mắc một sai lầm nào trong lần trở lại đội hình chính, dù phần lớn thời gian anh chỉ làm nhiệm vụ điều tiết và giữ bóng.

Bên cạnh Guehi, Ezri Konsa cũng có một ngày thi đấu ổn định. Dù có phần may mắn khi thoát khỏi một án phạt sau tình huống va chạm với Adu nhờ lỗi việt vị của đối phương, Konsa vẫn cho thấy sự điềm tĩnh cần thiết trong các pha triển khai bóng.

Ezri Konsa (7.1): Có khá nhiều cơ hội chạm bóng khi tuyển Anh liên tục triển khai bóng từ tuyến dưới và hiếm khi gặp khó khăn trước các pha tấn công của Ghana.

Ở hai hành lang cánh, Reece James và Djed Spence đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự nhưng lại thiếu đi sự đột biến trong các tình huống dâng cao. Đặc biệt là Reece James, người sở hữu những quả tạt trứ danh nhưng hôm nay lại tỏ ra thiếu quyết đoán trong các quyết định cuối cùng.

Reece James (7.2): Các quả tạt vào vòng cấm vẫn thiếu đi sự quyết đoán cần thiết để tạo đột biến.

Tuyến giữa lạc nhịp và nỗi lo từ Bellingham

Vấn đề lớn nhất của tuyển Anh trong trận đấu này nằm ở khu vực trung tuyến. Declan Rice đã có một trận đấu dưới sức khi nhận thẻ vàng từ sớm, khiến anh không thể duy trì sự quyết liệt thường thấy trong các pha tranh chấp. Trong khi đó, Elliot Anderson tỏ ra yếu thế và thiếu sự khéo léo để mở ra các không gian chơi bóng từ phần sân nhà.

Declan Rice (6.8): Một trận đấu dưới sức của tiền vệ này khi mắc lỗi phối hợp và các pha đá phạt cố định không đạt hiệu quả cao.

Đáng lo ngại hơn cả là phong độ của Jude Bellingham. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu. Dù có những nỗ lực dâng cao hỗ trợ Harry Kane, Bellingham vẫn không thể tạo ra sợi dây liên lạc cần thiết để xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Ghana.

Jude Bellingham (6.5): Tầm ảnh hưởng của anh là không lớn khi mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu.

Harry Kane và khoảnh khắc thảm họa phút cuối

Hàng công của tuyển Anh đã có một ngày thi đấu đáng quên. Noni Madueke và Anthony Gordon dù sở hữu tốc độ nhưng thường xuyên xử lý lúng túng khi đối mặt trực diện với hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, mọi sự chỉ trích đều đổ dồn về phía thủ quân Harry Kane.

Tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich không chỉ thiếu tích cực trong việc di chuyển mà còn bỏ lỡ một cơ hội không tưởng ở những phút cuối trận. Trước khung thành đã bỏ trống của Ghana, Kane lại dứt điểm vọt xà ngang, đánh mất cơ hội giành 3 điểm quý giá cho đội nhà.

Harry Kane (6.7): Bỏ lỡ cơ hội vàng để định đoạt trận đấu ở những phút cuối khi sút bóng vọt xà ngang bất chấp việc khung thành Ghana bỏ trống.

Bảng điểm chi tiết tuyển Anh (Thang điểm 10)

Cầu thủ Vị trí Điểm số Marc Guehi Trung vệ 7.6 Reece James Hậu vệ phải 7.2 Jordan Pickford Thủ môn 7.1 Ezri Konsa Trung vệ 7.1 Elliot Anderson Tiền vệ 6.9 Declan Rice Tiền vệ 6.8 Harry Kane Tiền đạo 6.7 Noni Madueke Tiền đạo cánh 6.7 Djed Spence Hậu vệ trái 6.6 Anthony Gordon Tiền đạo cánh 6.6 Jude Bellingham Tiền vệ 6.5

Trận hòa này buộc HLV tuyển Anh phải có những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật cấp bách nếu muốn tiến xa tại World Cup 2026. Sự phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân của Kane hay Bellingham đang trở thành con dao hai lưỡi khi các đối thủ dần bắt bài được lối chơi của "Tam Sư".