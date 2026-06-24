Tuyển Anh hòa hú vía Ghana: Khi trọng tài Said Martinez trở thành cứu cánh cho Tam Sư Trận hòa 0-0 trước Ghana tại bảng L World Cup 2026 khiến tuyển Anh đối mặt chỉ trích dữ dội. Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Said Martinez đã trực tiếp cứu thầy trò Thomas Tuchel khỏi một thất bại ê chề.

Trận đấu thứ hai tại bảng L World Cup 2026 giữa Anh và Ghana tại Boston đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đầy thất vọng cho thầy trò HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, đằng sau kết quả này là một kịch bản đầy kịch tính, nơi ranh giới giữa một điểm quý giá và một thất bại muối mặt được phân định bởi những tiếng còi gây tranh cãi của trọng tài chính Said Martinez.

Sức ép tâm lý và bức tường phòng ngự kiên cường

Ngay từ trước khi bóng lăn, bầu không khí đã trở nên căng thẳng với tình huống hậu vệ Djed Spence của tuyển Anh từ chối bắt tay tiền vệ Thomas Partey. Hành động này được cho là để phản đối những cáo buộc pháp lý mà Partey đang đối mặt tại London. Trong suốt trận đấu, mỗi khi Partey chạm bóng, những tiếng la ó không ngớt từ các cổ động viên Anh đã tạo nên áp lực tâm lý cực lớn. Tuy nhiên, chính tiền vệ này lại là hạt nhân trong lối chơi của Ghana.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz, Ghana đã triển khai một hệ thống phòng ngự lùi sâu (deep block) vô cùng kỷ luật. Sự bế tắc của tuyển Anh thể hiện rõ khi những ngòi nổ như Anthony Gordon hay Noni Madueke hoàn toàn bị phong tỏa. Trong bối cảnh đó, những đợt phản công chớp nhoáng của đại diện châu Phi mới là thứ gây ra hiểm họa thực sự cho khung thành của Jordan Pickford.

Những quyết định nhạy cảm của trọng tài Said Martinez

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào trọng tài Said Martinez với những tình huống xử lý được cho là có phần ưu ái cho "Tam Sư". Tình huống đầu tiên diễn ra khi thủ thành Jordan Pickford băng ra truy cản Prince Kwabena Adu bên ngoài vòng cấm. Dù có va chạm mạnh, ông Martinez lại nhận định Adu là người chủ động tạo ra lỗi. Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Pickford hoàn toàn có thể phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp, đẩy tuyển Anh vào thế thiếu người từ sớm.

Ghana nhiều lần gặp bất lợi bởi quyết định của trọng tài.

Đỉnh điểm của sự bất công đối với Ghana đến vào phút thứ 79. Prince Adu một lần nữa thoát xuống đầy tốc độ và bị hậu vệ Ezri Konsa đốn ngã rõ rệt trong vòng cấm. Các ống kính truyền hình cho thấy có sự tác động từ phía hậu vệ tuyển Anh, nhưng trọng tài người Honduras vẫn lắc đầu từ chối quả phạt đền trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Ghana. Theo Telegraph Sport, Ghana hoàn toàn có lý do để không hài lòng khi hầu hết các quyết định nhạy cảm đều nghiêng về phía đội bóng của Thomas Tuchel.

Adu nhiều lần bị phạm lỗi rõ ràng.

Bài toán tấn công nan giải của Thomas Tuchel

Về mặt chuyên môn, Thomas Tuchel đã cho thấy sự lúng túng khi đối mặt với khối phòng ngự lùi sâu. Harry Kane bị cô lập hoàn toàn bởi sự che chắn xuất sắc của Thomas Partey trước hàng thủ 4 người. Ngay cả khi Tuchel thực hiện những thay đổi táo bạo như rút Jude Bellingham ra nghỉ và tung vào sân hàng loạt cầu thủ tấn công như Bukayo Saka, Marcus Rashford hay Morgan Rogers, tuyển Anh vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết.

Cơ hội rõ rệt nhất của tuyển Anh chỉ đến ở phút 86 khi Bukayo Saka dứt điểm hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Benjamin Asare. Thống kê cho thấy dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng số cơ hội nguy hiểm thực sự mà Anh tạo ra lại không vượt trội so với Ghana.

Dù giữ lại được 1 điểm và vẫn đứng trước cơ hội đi tiếp, nhưng màn trình diễn này của "Tam Sư" để lại nhiều nỗi lo. Nếu không có sự trợ giúp từ các quyết định gây tranh cãi của ông Said Martinez, có thể thầy trò Tuchel đã phải đón nhận một kết cục tồi tệ hơn tại Boston. Tuyển Anh cần một sự lột xác thực sự về mặt chiến thuật nếu muốn tiến xa tại kỳ World Cup lần này.