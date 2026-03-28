Tuyển Anh hòa Uruguay 1-1: Thomas Tuchel và bài toán đội hình dự bị Trận hòa 1-1 trước Uruguay tại Wembley phơi bày khoảng cách lớn giữa nhóm dự bị và chính thức của Tam Sư, đặt ra thách thức cho Thomas Tuchel chỉ 82 ngày trước World Cup.

Trận hòa 1-1 của tuyển Anh trước Uruguay tại Wembley không chỉ đơn thuần là một kết quả giao hữu. Với chỉ 82 ngày trước khi chiến dịch World Cup khởi tranh tại Dallas, màn trình diễn tẻ nhạt này giống như một hồi chuông cảnh báo về chiều sâu đội hình của Tam Sư dưới thời Thomas Tuchel. Thay vì một buổi tập dượt hứa hẹn, Wembley đã chứng kiến sự bế tắc của những phương án thử nghiệm.

Tuyển Anh chật vật khi thi đấu với đội hình dự bị.

Ben White: Sự trở lại đầy kịch tính và nghiệt ngã

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu tập trung vào Ben White. Hậu vệ này mở tỷ số ở phút 81 nhưng lại nhận về những tràng la ó từ khán đài — hệ quả của việc anh từng rời bỏ đội tuyển tại World Cup 2022. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chính White phạm lỗi trong vòng cấm ở phút bù giờ, tạo điều kiện cho Federico Valverde gỡ hòa 1-1 cho Uruguay từ chấm phạt đền.

Xuyên suốt trận đấu, sự tẻ nhạt bao trùm đến mức khán giả tại Wembley quan tâm đến những chiếc máy bay giấy hơn là diễn biến trên sân. Marcus Rashford là điểm sáng hiếm hoi với pha bứt tốc vượt qua Valverde để kiến tạo, trong khi Cole Palmer và Adam Wharton cho thấy sự chững chạc khi được tung vào sân. Harry Maguire và Jordan Henderson cũng hoàn thành vai trò kinh nghiệm nơi hàng thủ và tuyến giữa.

Nỗi lo mang tên Phil Foden

Trái ngược với sự kỳ vọng, Phil Foden tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt. Cầu thủ của Manchester City dường như đánh mất sự tự tin, không thể tìm thấy khoảng trống giữa các tuyến của đối phương. Foden phải rời sân sớm sau pha va chạm mạnh với Ronald Araujo — một tình huống mà trọng tài Sven Jablonski đã bỏ qua lỗi thẻ phạt một cách khó hiểu. Màn trình diễn này khiến Foden tụt lại phía sau Jude Bellingham hay Morgan Rogers trong thứ tự ưu tiên của Tuchel.

Tuyển Anh vẫn sẽ cần những người như Kane gánh đội.

Bản lĩnh Uruguay và sai sót trọng tài

Dưới sự dẫn dắt của Marcelo Bielsa, Uruguay cho thấy sự lì lợm đặc trưng với lối chơi áp sát quyết liệt. Đội khách thậm chí đã có thể phải chơi thiếu người nếu trọng tài không bỏ lỡ chiếc thẻ vàng thứ hai cho Manuel Ugarte. Trong bối cảnh đó, Federico Valverde một lần nữa khẳng định đẳng cấp của cầu thủ hàng đầu thế giới bằng sự điềm tĩnh và bàn thắng quyết định mang về trận hòa.

Thực tế cho thấy, những người hưởng lợi nhất sau trận đấu này lại là các trụ cột đang nghỉ ngơi như Bukayo Saka, Harry Kane hay Declan Rice. Sự bế tắc của đội hình B càng chứng minh vị thế không thể thay thế của nhóm ngôi sao chính thức. Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong trận gặp Nhật Bản tới đây nếu muốn Tam Sư hành quân đến Bắc Mỹ với một tâm thế của quân đoàn chinh phục.