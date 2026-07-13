Tuyển Anh hưởng lợi từ sự va chạm tóe lửa giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham Mối quan hệ đầy gai góc giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham đang trở thành vũ khí bí mật giúp tuyển Anh tiến sát chức vô địch World Cup 2026 bằng kỷ luật và sự hy sinh.

Đam mê, mãnh liệt và không bao giờ thỏa hiệp là những phẩm chất định hình nên cả Thomas Tuchel lẫn Jude Bellingham. Tại World Cup 2026, khi đội tuyển Anh đang tiến sát ngưỡng cửa lịch sử, tâm điểm không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở mối quan hệ đầy phức tạp, thậm chí là gai góc giữa vị chiến lược gia người Đức và cậu học trò ưu tú nhất của mình.

Mối quan hệ giữa Thomas Tuchel và Jude Bellingham giúp thúc đẩy tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Cuộc đụng độ giữa hai cá tính lớn

Đây là cuộc đối đầu giữa hai nhân vật có những góc nhìn khác biệt về cách vận hành bóng đá. Trong khi Bellingham luôn khao khát một vai trò tự do để gây ảnh hưởng lên trận đấu theo bản năng của một siêu sao, thì Tuchel lại kiên định buộc anh phải hoạt động trong khuôn khổ hệ thống kỷ luật mà ông dày công xây dựng.

Nhà cầm quân 52 tuổi chọn cách quản trị "yêu cho roi cho vọt". Ông hiếm khi ngợi ca kỹ thuật cá nhân hay khả năng truyền cảm hứng thiên bẩm của Bellingham trước truyền thông. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Đức chỉ dành lời khen khi tiền vệ này biết hy sinh vì tập thể và làm việc không biết mệt mỏi trong các tình huống không có bóng.

Kỷ luật thép và thông điệp đanh thép

Mối quan hệ này đôi khi căng thẳng đến mức cực đoan. Một năm trước, Tuchel từng gây sốc khi dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích thái độ của Bellingham trên sân. Ông thậm chí từng loại ngôi sao này khỏi đội tuyển trong các trận gặp xứ Wales và Latvia để gửi đi một thông điệp: "Tinh thần tập thể là chìa khóa cuối cùng".

Sự bùng nổ của mâu thuẫn vừa lặp lại sau chiến thắng trước Na Uy tại tứ kết. Trong khi Tuchel chê bai màn trình diễn của toàn đội là "cẩu thả", Bellingham đã ngay lập tức phản pháo, nhắc nhở về cái nóng 44 độ C tại Miami. Hành động đứng ra bảo vệ nỗ lực của đồng đội từ Bellingham, dù cho thấy cái tôi lớn, nhưng lại chính là tinh thần tập thể mà Tuchel hằng mong đợi.

Phiên bản hoàn thiện nhất của Jude Bellingham

Dưới "bàn tay sắt" của Tuchel, các số liệu thống kê cho thấy Bellingham đang trình diễn phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Không còn là một cầu thủ chỉ biết tỏa sáng cá nhân, Bellingham tại World Cup này đã trở thành một cỗ máy toàn diện:

Ghi nhiều bàn thắng nhất đội.

Số lần dứt điểm cao nhất.

Cầu thủ thắng tranh chấp tay đôi nhiều nhất.

Gây áp lực phòng ngự hiệu quả nhất đội hình Tam Sư.

Jude Bellingham tỏa sáng theo cách Thomas Tuchel mong muốn. Ảnh: Getty Images

Thực tế, đây là một mối quan hệ cộng sinh đầy lành mạnh giữa hai con người khao khát chiến thắng tột độ. Tuchel và Bellingham đang không ngừng thách thức và đẩy đối phương lên những tầm cao mới. Với người hâm mộ tuyển Anh, sự va chạm tóe lửa này chính là chất xúc tác cần thiết để đội bóng vượt qua Argentina và chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.