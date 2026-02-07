Tuyển Anh ngược dòng 2-1 trước Congo: Khi Harry Kane khỏa lấp sai lầm của Thomas Tuchel Dù giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, màn trình diễn của Tam Sư trước CHDC Congo để lại nhiều nỗi lo về hệ thống phòng ngự và khả năng đọc trận đấu của HLV Tuchel.

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 để chạm trán Mexico sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính trước CHDC Congo. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đi tiếp là 75 phút bóng tối tại Atlanta, nơi đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel suýt chút nữa phải nhận một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

ĐT Anh đã trải qua 90 phút khó khăn hơn dự kiến. Ảnh: Getty Images.

Bẫy chiến thuật từ đại diện châu Phi

Sai lầm đầu tiên và nghiêm trọng nhất nằm ở khâu nhận định của Thomas Tuchel. Trước trận đấu, chiến lược gia người Đức dự đoán Congo sẽ triển khai sơ đồ 5-3-2 lùi sâu để rình rập phản công. Thế nhưng, huấn luyện viên Sebastien Desabre đã tung ra một đòn bất ngờ khi áp dụng hệ thống 4-1-4-1 đầy chủ động.

Sự thay đổi này khiến tuyến giữa của tuyển Anh hoàn toàn bối rối. Trong những phút đầu, đại diện châu Phi nắm giữ tới 73% thời lượng kiểm soát bóng, đẩy các ngôi sao của Tam Sư vào thế phải chống đỡ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Việc sai lệch trong phân tích đối thủ khiến hệ thống pressing của Anh trở nên vô hại, tạo điều kiện cho Congo tự tin triển khai bóng ngắn ngay phần sân đối phương.

Lỗ hổng từ hành lang cánh và bàn thua sớm

Hàng phòng ngự của tuyển Anh đã bộc lộ những khoảng trống chết người ở phút thứ 7. Từ một tình huống chuyển cánh sắc lẹm của Chancel Mbemba, khối đội hình áo trắng lập tức bị kéo giãn một cách mất kiểm soát. Hậu vệ phải Djed Spence mải mê theo kèm Noah Sadiki mà quên mất nhiệm vụ bọc lót phía sau.

Tận dụng sai lầm này, Brian Cipenga đã thoát xuống thông minh và dứt điểm hạ gục thủ thành Jordan Pickford ở góc gần. Nếu Yoane Wissa không bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cuối hiệp một, có lẽ số phận của tuyển Anh đã được định đoạt sớm hơn.

Cipenga đã tận dụng tốt những sơ hở của tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc của "đôi cánh" Rashford - Madueke

Một vấn đề nhức nhối khác mà Tuchel phải đối mặt là phong độ nghèo nàn của các tiền đạo cánh. Được tin tưởng trao suất đá chính, cả Marcus Rashford và Noni Madueke đều có một ngày thi đấu dưới sức. Họ thiếu đi những tình huống đột phá cá nhân và sự kết nối cần thiết với trung phong Harry Kane.

Sự rời rạc này khiến các đợt lên bóng của tuyển Anh mất đi tính sát thương, minh chứng là việc họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 22 phút đầu tiên. Áp lực tâm lý đè nặng khiến các cầu thủ áo trắng thường xuyên xử lý vội vàng và thiếu chính xác.

Rashford lẫn Madueke đều không đáp lại niềm tin của Tuchel. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị và bản năng của Harry Kane

Nhận thấy sự bế tắc, Tuchel đã thực hiện những thay đổi nhân sự mang tính quyết định ở phút 61. Anthony Gordon và Bukayo Saka vào sân đã thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của Tam Sư. Tốc độ và sự lắt léo của Gordon đã trực tiếp tạo ra hai đường kiến tạo dọn cỗ để Harry Kane hoàn tất cú đúp ở những phút cuối trận.

Bên cạnh đó, cũng phải dành lời khen ngợi cho thủ môn Lionel Mpasi bên phía Congo. Người gác đền này đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm của Jude Bellingham và chính Harry Kane, giúp Congo duy trì lợi thế dẫn bàn đến tận phút 75. Tuy nhiên, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu đã giúp Kane xóa bỏ cái dớp chưa bao giờ ngược dòng thành công tại vòng knock-out World Cup khi bị dẫn trước trong hiệp một của tuyển Anh.

Chiến thắng 2-1 giúp Anh đi tiếp, nhưng bài học về sự chủ quan và những lỗ hổng chiến thuật trước Congo chắc chắn sẽ là lời cảnh báo đắt giá cho Thomas Tuchel trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng đấu tới.