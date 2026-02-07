Tuyển Anh ngược dòng kịch tính 2-1 trước DR Congo: Dấu ấn thay người của Thomas Tuchel Quyết định tung Anthony Gordon vào sân đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp Harry Kane lập cú đúp và đưa tuyển Anh tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 đầy kịch tính.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 của tuyển Anh trước DR Congo đã khởi đầu theo kịch bản không thể tệ hơn. Ngay từ phút thứ 7, những sai lầm hệ thống từ khâu pressing đến phòng ngự biên đã khiến "Tam Sư" rơi vào thế bám đuổi vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cận kề khủng hoảng, bản lĩnh của Thomas Tuchel và sự tỏa sáng của các cá nhân đã lên tiếng đúng lúc.

Bước ngoặt từ Anthony Gordon

Trước trận đấu, chiến lược gia người Đức từng phải nhận không ít hoài nghi về cách điều chỉnh nhân sự có phần rập khuôn. Nhưng tại cuộc đối đầu sinh tử này, Tuchel đã chứng minh vì sao ông được chọn để dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Anh. Phút 61, quyết định rút Marcus Rashford chơi mờ nhạt để tung Anthony Gordon vào sân đã thay đổi hoàn toàn động lực tấn công của đội bóng áo trắng.

HLV Tuchel đúng đắn khi tung Gordon vào thay Rashford. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao thuộc biên chế Newcastle United mang đến sự trực diện và tốc độ mà Rashford thiếu sót trong suốt hiệp một. Gordon khép lại trận đấu với hai đường kiến tạo xuất sắc, tạo điều kiện để Harry Kane hoàn tất cú đúp. Dù thủ quân tuyển Anh đã bước sang tuổi 33 và lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, bản năng sát thủ trong vòng cấm của anh vẫn là thứ vũ khí định đoạt trận đấu.

Sự cơ động của Gordon đã đẩy lùi khối phòng ngự lùi sâu của DR Congo, mở ra những khoảng trống chết người sau lưng hàng thủ đối phương. Tuyển Anh kiên trì thực hiện chiến thuật nhồi bóng chất lượng vào khu vực cấm địa, khai thác triệt để khả năng di chuyển thông minh của Kane để lật ngược thế cờ.

Nỗi lo nơi hành lang cánh phải

Chiến thắng không thể che mờ những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của Tuchel. Trong bối cảnh Trent Alexander-Arnold không được trọng dụng, Tino Livramento chấn thương và Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất, Djed Spence đã có một ngày thi đấu thảm họa.

HLV Tuchel phải lo lắng với Djed Spence. Ảnh: Getty Images.

Trong hiệp một, cánh phải của tuyển Anh liên tục bị khai thác khi Noni Madueke dâng quá cao, để Spence đơn độc đối phó với các đợt chồng biên. Ở bàn thua sớm, việc Spence buộc phải bó vào trung lộ hỗ trợ đã vô tình bỏ lỏng Brian Cipenga, tạo điều kiện cho cầu thủ này dứt điểm thoải mái ở góc xa.

Đến phút 70, Tuchel buộc phải thực hiện một phương án chữa cháy táo bạo: rút Spence ra và kéo Declan Rice về trám vào hành lang phải. Sự đa năng của Rice ngay lập tức giải tỏa áp lực. Chính anh là người có pha dâng cao dũng mãnh, mở ra đợt tấn công dẫn đến bàn gỡ hòa của Kane. Trận đấu khép lại với việc Ezri Konsa được kéo sang đá hậu vệ phải, để lại cho ban huấn luyện một bài toán nhân sự nan giải trước vòng đấu tiếp theo.

Thử thách cực đại tại Azteca

Thomas Tuchel thừa nhận tuyển Anh đã hệ thống pressing sai trong 20 phút đầu trận. Việc tiền vệ Samuel Moutoussamy của DR Congo lùi sâu giữa hai trung vệ khiến Harry Kane và Jude Bellingham bị quá tải trong khâu áp sát, giúp đối thủ dễ dàng luân chuyển bóng xuyên qua tuyến giữa của Anh.

Ở vòng 16 đội, đối thủ của họ sẽ là đồng chủ nhà Mexico tại chảo lửa Azteca đầy áp lực và ở độ cao lớn. Mexico vừa có chiến thắng thuyết phục trước Ecuador bằng lối chơi tốc độ và cường độ cao ngay từ những phút đầu. Để kiểm soát thế trận, Tuchel cần nhanh chóng vá lại hành lang phải.

Ông sẽ phải cân nhắc giữa việc dùng Konsa (để John Stones đá trung vệ dù thiếu cảm giác bóng) hay tiếp tục thử nghiệm Rice – một phương án có thể làm yếu đi tuyến giữa nếu không có sự thay thế xứng đáng từ Kobbie Mainoo hay Jordan Henderson. Màn lội ngược dòng trước DR Congo là bài học đắt giá, nhưng cũng là liều thuốc tinh thần quan trọng cho hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của "Tam Sư".