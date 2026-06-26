Tuyển Anh nhận tin dữ: Declan Rice và Reece James vắng mặt trước trận gặp Panama Trước thềm trận đấu quyết định ngôi đầu bảng L tại World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel đang phải đối mặt với tổn thất lớn khi bộ đôi trụ cột Rice và James không thể tập luyện.

Không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Anh ở Kansas City đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận từ BBC, trong buổi tập quan trọng nhất chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, hai nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của Thomas Tuchel là Reece James và Declan Rice đã hoàn toàn vắng mặt.

Declan Rice và Reece James chưa thể tập luyện cùng tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Nỗi lo nơi hành lang cánh: Chấn thương của Reece James

Hậu vệ Reece James đã không xuất hiện trên sân tập sau khi gặp vấn đề về gân kheo trong trận hòa nhọc nhằn với Ghana. Với một cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc như thủ quân Chelsea, việc vắng mặt ở buổi tập áp chót là tín hiệu báo động đỏ cho ban huấn luyện "Tam Sư".

Trong hệ thống vận hành của Thomas Tuchel, James không chỉ đơn thuần là một hậu vệ. Anh là mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh phải, người cung cấp những quả tạt có độ xoáy cực cao và khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa. Nếu James không thể ra sân tại New York New Jersey vào Chủ nhật tới, tuyển Anh sẽ mất đi một phương án thoát pressing và leo biên chủ lực, buộc Tuchel phải tính đến những phương án dự phòng kém bùng nổ hơn.

Trục xương sống lung lay: Bài toán mang tên Declan Rice

Song song với nỗi lo mang tên James, trường hợp của Declan Rice lại mang đến một bài toán chiến thuật phức tạp hơn. Tiền vệ của Arsenal được nhìn thấy phải băng bó bắp chân trái khá kỹ. Dù các báo cáo nội bộ cho rằng vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng rủi ro nằm ở chỗ khác: Thẻ phạt.

Rice hiện đã nhận một thẻ vàng. Nếu ra sân trước Panama và vô tình nhận thêm một thẻ nữa, anh sẽ bị treo giò ở vòng 32 đội – giai đoạn bắt đầu của những trận chiến sinh tử. Việc Rice vắng mặt trong buổi tập có thể là một động thái "giữ chân" của Tuchel, nhưng cũng phản ánh sự thận trọng quá mức trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn như Panama.

Cục diện bảng L và toan tính của Thomas Tuchel

Hiện tại, tuyển Anh đang dẫn đầu bảng L nhưng khoảng cách là rất mong manh. Họ chỉ xếp trên Ghana nhờ chỉ số phụ và hơn Croatia đúng 1 điểm. Trận đấu với Panama không chỉ là mục tiêu 3 điểm, mà còn là cuộc chiến giành ngôi đầu để tránh những đối thủ sừng sỏ ở nhánh đấu knock-out.

Việc thiếu vắng cả "máy quét" ở giữa sân và "mũi tên" ở hành lang cánh sẽ buộc Thomas Tuchel phải thực hiện những điều chỉnh lớn. Có khả năng chiến lược gia người Đức sẽ trao cơ hội cho các nhân tố dự phòng để bảo toàn lực lượng cho vòng loại trực tiếp, đồng thời giải quyết bài toán thể lực đang bào mòn các trụ cột sau hai lượt trận căng thẳng đầu tiên.

Trận đấu giữa Anh và Panama sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật (giờ Việt Nam). Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình và khả năng ứng biến của Thomas Tuchel trong sứ mệnh đưa bóng đá Anh trở lại đỉnh cao thế giới.