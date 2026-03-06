Tuyển Anh rèn quân tại Florida: Kỷ luật thép của Thomas Tuchel và bài kiểm tra dưới cái nắng 32 độ C Dưới bàn tay của tân HLV Thomas Tuchel, "Tam Sư" bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng những bài tập khắc nghiệt tại Mỹ, đề cao khả năng chịu đựng và sự gắn kết đồng đội.

Chiến dịch chinh phục World Cup 2026 của đội tuyển Anh đã chính thức khởi động tại Nam Florida, Mỹ. Không phải một khởi đầu nhẹ nhàng, các ngôi sao của "Tam Sư" ngay lập tức phải đối mặt với bài kiểm tra thể lực và ý chí dưới cái nắng thiêu đốt lên tới 32 độ C.

Triết lý "chịu đựng" và cái nóng khắc nghiệt

Tại Trung tâm Quần vợt và Pickleball Palm Beach Gardens, HLV Thomas Tuchel đã gửi đi một thông điệp đanh thép: "Sự chịu đựng sẽ là một trong những từ khóa chính của kỳ World Cup lần này". Đây không chỉ là lời nói suông khi vị chiến lược gia người Đức trực tiếp đưa các học trò vào một buổi tập cường độ cao kéo dài một giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết oi bức đặc trưng của vùng Florida.

HLV Tuchel mang áo dài tay dưới cái nóng 32 độ C.

Đáng chú ý, trong khi các cầu thủ vã mồ hôi hột trong trang phục sát nách, HLV Tuchel lại gây bất ngờ khi diện chiếc áo khoác thể thao tối màu dài tay. Hình ảnh ông phải dùng vòi phun nước tưới cỏ để tự làm mát mình trở thành biểu tượng cho sự khốc liệt mà ban huấn luyện muốn các cầu thủ làm quen. Sau buổi tập, toàn bộ 26 tuyển thủ đã phải lập tức ngâm mình trong các bồn tắm đá để phục hồi cơ thể.

Xây dựng "tình huynh đệ" bằng phương pháp độc lạ

Bên cạnh yếu tố thể chất, Tuchel đặc biệt nhấn mạnh vào sự kết nối tinh thần, điều mà ông gọi là "tình huynh đệ". Trợ lý Nicolas Mayer đã cụ thể hóa triết lý này thông qua những bài tập khởi động có phần lạ lẫm nhưng đầy hiệu quả.

Các cầu thủ Anh được yêu cầu rèn luyện sự kết nối.

Các cầu thủ được yêu cầu đứng thành vòng tròn, cùng nắm chung một chiếc khăn tắm cuộn tròn. Họ phải vừa di chuyển đồng bộ, vừa tâng bóng trước khi phối hợp dứt điểm. Bài tập này không chỉ đòi hỏi sự đồng điệu tuyệt đối về nhịp độ mà còn xóa tan căng thẳng bằng những tiếng cười rộn rã trên sân tập.

Không khí đội tuyển trở nên hưng phấn hơn với những màn tương tác thú vị. Khi Anthony Gordon ghi bàn, người đồng đội cũ Dan Burn đã không quên trêu đùa về việc cầu thủ này vừa chuyển sang Barcelona: "Pha bóng đó đúng chất Barcelona đấy!". Sự thoải mái này là điều Tuchel rất chú trọng để xây dựng một tập thể gắn kết trước giải đấu lớn.

Sự trở lại của Ollie Watkins và tín hiệu từ Harry Kane

Một trong những điểm nhấn nhân sự đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Ollie Watkins. Tiền đạo thuộc biên chế Aston Villa đã có một hành trình đầy cảm hứng để trở lại màu áo đội tuyển. Sau khi bị loại vào tháng 3, Watkins đã bùng nổ với 12 bàn thắng trong 13 trận cuối mùa, góp công lớn giúp Aston Villa vô địch Europa League sau 44 năm.

"Việc bị tước đi cơ hội đã thắp lên ngọn lửa trong tôi," Watkins chia sẻ. Hiện tại, anh được xem là phương án dự phòng chất lượng nhất cho đội trưởng Harry Kane. Nói về Kane, trung phong chủ lực của tuyển Anh đã khiến ban huấn luyện một phen thót tim khi trượt chân trong pha tranh chấp với Ivan Toney. Rất may, chân sút đã ghi hơn 60 bàn thắng mùa qua không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Nhìn chung, ngày hội quân đầu tiên của tuyển Anh đã diễn ra đúng với kỳ vọng của Thomas Tuchel: cường độ cao, kỷ luật nhưng không thiếu sự gắn kết. "Tam Sư" đang cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thích nghi với mọi điều kiện khắc nghiệt nhất tại World Cup 2026.