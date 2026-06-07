Tuyển Anh thắng kịch tính Mexico 3-2: Đỉnh cao Bellingham và bản lĩnh Tam Sư Jude Bellingham rực sáng với điểm số 9.1 giúp Anh hạ Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Dù Quansah nhận thẻ đỏ, sự xuất sắc của Pickford và Kane đã đưa Tam Sư vào tứ kết.

Trong bầu không khí rực lửa tại thánh đường Azteca, đội tuyển Anh đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc trước Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Một chiến thắng 3-2 không chỉ ghi tên "Tam Sư" vào vòng tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi họ phải chiến đấu trong thế thiếu người ở phần lớn thời gian hiệp hai.

Jude Bellingham và màn trình diễn của một vị vua

Nếu có một cái tên định nghĩa cho sự hoàn hảo trong trận đấu này, đó chỉ có thể là Jude Bellingham. Với số điểm gần như tuyệt đối 9.1, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid không chỉ là người điều tiết lối chơi mà còn trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng hai pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế ngay trong hiệp một.

Jude Bellingham (9.1): Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hai pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế ở hiệp một đã định đoạt số phận trận đấu. Bellingham không chỉ ghi bàn mà còn là linh hồn trong lối chơi, liên tục kéo cả đội hình tiến lên phía trước.

Bên cạnh Bellingham, Bukayo Saka cũng để lại dấu ấn đậm nét với khả năng quấy phá hành lang cánh. Chính đường kiến tạo dọn cỗ của ngôi sao Arsenal đã giúp Bellingham mở tỷ số, khai thông thế bế tắc cho đội bóng xứ sở sương mù.

Bukayo Saka (7.3): Một trận đấu đầy nỗ lực của Saka. Anh có pha kiến tạo dọn cỗ để Bellingham mở tỷ số. Dù không duy trì được sự bùng nổ trong suốt trận đấu, nhưng sự hy sinh và khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh là rất đáng khen ngợi trước khi bị thay ra.

Bản lĩnh trong nghịch cảnh và tấm thẻ đỏ của Quansah

Khi trận đấu đang trôi về kịch bản thuận lợi cho tuyển Anh, bước ngoặt xảy ra ở hiệp hai với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Jarell Quansah. Sai lầm từ một tình huống vào bóng nguy hiểm đã đẩy các đồng đội vào thế chống đỡ vất vả trước sức ép khủng khiếp từ khán đài Azteca.

Jarell Quansah (6.0): Một vết gợn trong chiến thắng của ĐT Anh. Dù đã chơi khá tốt trong các pha đối đầu tay đôi trước đó, nhưng tình huống vào bóng nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp đã đẩy các đồng đội vào thế khó trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Tuy nhiên, trong khó khăn, người ta mới thấy được giá trị của những cựu binh. Jordan Pickford đã có một ngày thi đấu xuất thần với những pha cứu thua không tưởng, đặc biệt là hai tình huống từ chối cú đánh đầu của Jimenez. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane không chỉ lạnh lùng trên chấm 11m mà còn lùi sâu phòng ngự như một trung vệ thực thụ để bảo toàn lợi thế.

Jordan Pickford (7.1): Một trận đấu ổn định của người gác đền thuộc biên chế Everton. Anh đã có hai pha cứu thua xuất sắc để từ chối các cú đánh đầu của Jimenez trong hiệp một và luôn giữ được sự quyết đoán trong các pha ra vào dù phải chịu sức ép khủng khiếp từ khán đài Azteca.

Harry Kane (8.0): Một bàn thắng từ chấm 11m và một pha kiến tạo giúp Kane tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua Chiếc giày vàng. Ngoài vai trò tấn công, đội trưởng tuyển Anh còn gây ấn tượng mạnh với khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời trong thế trận thiếu người.

Chấm điểm chi tiết đội hình tuyển Anh

Chiến thắng này là thành quả của sự gắn kết tập thể, từ những bước chạy không mệt mỏi của Anthony Gordon cho đến sự lột xác của Ezri Konsa khi được đẩy sang đá hậu vệ phải trong hiệp hai.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú nổi bật Jude Bellingham 9.1 Cú đúp đẳng cấp, linh hồn tuyến giữa Harry Kane 8.0 Ghi bàn trên chấm 11m, hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời Bukayo Saka 7.3 Kiến tạo mở tỷ số, chơi đầy năng nổ Jordan Pickford 7.1 Hai pha cứu thua xuất thần trước Jimenez Anthony Gordon 7.1 Tốc độ xé gió, mang về quả phạt đền quan trọng Elliot Anderson 7.1 Âm thầm hiệu quả, áp sát dẫn đến bàn thắng thứ 2 Ezri Konsa 7.0 Lột xác trong hiệp hai khi đá hậu vệ phải Declan Rice 6.7 Cầm nhịp tốt dù nhận thẻ vàng sớm Nico O'Reilly 6.3 Năng nổ nhưng tâm lý bị ảnh hưởng cuối trận Jarell Quansah 6.0 Nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội nhà vào thế khó

Vượt qua Mexico trong một trận cầu kịch tính, tuyển Anh đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ tại World Cup 2026. Họ không chỉ có những cá nhân kiệt xuất như Bellingham mà còn sở hữu tinh thần thép để vượt qua những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất.