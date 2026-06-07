Tuyển Anh thắng kịch tính Mexico 3-2: Đỉnh cao Bellingham và bản lĩnh Tam Sư
Jude Bellingham rực sáng với điểm số 9.1 giúp Anh hạ Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Dù Quansah nhận thẻ đỏ, sự xuất sắc của Pickford và Kane đã đưa Tam Sư vào tứ kết.
Trong bầu không khí rực lửa tại thánh đường Azteca, đội tuyển Anh đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc trước Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Một chiến thắng 3-2 không chỉ ghi tên "Tam Sư" vào vòng tứ kết mà còn khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi họ phải chiến đấu trong thế thiếu người ở phần lớn thời gian hiệp hai.
Jude Bellingham và màn trình diễn của một vị vua
Nếu có một cái tên định nghĩa cho sự hoàn hảo trong trận đấu này, đó chỉ có thể là Jude Bellingham. Với số điểm gần như tuyệt đối 9.1, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid không chỉ là người điều tiết lối chơi mà còn trực tiếp định đoạt số phận trận đấu bằng hai pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế ngay trong hiệp một.
Bên cạnh Bellingham, Bukayo Saka cũng để lại dấu ấn đậm nét với khả năng quấy phá hành lang cánh. Chính đường kiến tạo dọn cỗ của ngôi sao Arsenal đã giúp Bellingham mở tỷ số, khai thông thế bế tắc cho đội bóng xứ sở sương mù.
Bản lĩnh trong nghịch cảnh và tấm thẻ đỏ của Quansah
Khi trận đấu đang trôi về kịch bản thuận lợi cho tuyển Anh, bước ngoặt xảy ra ở hiệp hai với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Jarell Quansah. Sai lầm từ một tình huống vào bóng nguy hiểm đã đẩy các đồng đội vào thế chống đỡ vất vả trước sức ép khủng khiếp từ khán đài Azteca.
Tuy nhiên, trong khó khăn, người ta mới thấy được giá trị của những cựu binh. Jordan Pickford đã có một ngày thi đấu xuất thần với những pha cứu thua không tưởng, đặc biệt là hai tình huống từ chối cú đánh đầu của Jimenez. Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane không chỉ lạnh lùng trên chấm 11m mà còn lùi sâu phòng ngự như một trung vệ thực thụ để bảo toàn lợi thế.
Chấm điểm chi tiết đội hình tuyển Anh
Chiến thắng này là thành quả của sự gắn kết tập thể, từ những bước chạy không mệt mỏi của Anthony Gordon cho đến sự lột xác của Ezri Konsa khi được đẩy sang đá hậu vệ phải trong hiệp hai.
|Cầu thủ
|Điểm số
|Ghi chú nổi bật
|Jude Bellingham
|9.1
|Cú đúp đẳng cấp, linh hồn tuyến giữa
|Harry Kane
|8.0
|Ghi bàn trên chấm 11m, hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời
|Bukayo Saka
|7.3
|Kiến tạo mở tỷ số, chơi đầy năng nổ
|Jordan Pickford
|7.1
|Hai pha cứu thua xuất thần trước Jimenez
|Anthony Gordon
|7.1
|Tốc độ xé gió, mang về quả phạt đền quan trọng
|Elliot Anderson
|7.1
|Âm thầm hiệu quả, áp sát dẫn đến bàn thắng thứ 2
|Ezri Konsa
|7.0
|Lột xác trong hiệp hai khi đá hậu vệ phải
|Declan Rice
|6.7
|Cầm nhịp tốt dù nhận thẻ vàng sớm
|Nico O'Reilly
|6.3
|Năng nổ nhưng tâm lý bị ảnh hưởng cuối trận
|Jarell Quansah
|6.0
|Nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy đội nhà vào thế khó
Vượt qua Mexico trong một trận cầu kịch tính, tuyển Anh đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ tại World Cup 2026. Họ không chỉ có những cá nhân kiệt xuất như Bellingham mà còn sở hữu tinh thần thép để vượt qua những nghịch cảnh khắc nghiệt nhất.