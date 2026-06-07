Tuyển Anh thắng New Zealand 1-0: Thomas Tuchel cảnh báo lối đá tự phát Dù Harry Kane ghi bàn duy nhất giúp Tam Sư giành chiến thắng, HLV Thomas Tuchel vẫn tỏ ra gay gắt với sự thiếu kỷ luật chiến thuật của các học trò trước thềm World Cup 2026.

Chiến thắng tối thiểu trước New Zealand không đủ để che lấp những vết nứt trong cách vận hành của Tam Sư. Dù Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc với pha đánh đầu cận thành ở phút 45+1, màn trình diễn tổng thể tại trận giao hữu vừa qua lại mang đến cho HLV Thomas Tuchel nhiều nỗi lo hơn là niềm vui.

HLV Tuchel có những điều chưa hài lòng sau trận thắng 1-0 của ĐT Anh trước New Zealand.

Sự giận dữ của Thomas Tuchel và vấn đề kỷ luật chiến thuật

Thay vì những lời tán dương cho trận thắng giữ sạch lưới, chiến lược gia người Đức đã dành phần lớn thời gian sau trận đấu để chấn chỉnh các học trò. Ông thẳng thắn chỉ trích việc toàn đội tự ý từ bỏ đấu pháp chiến thuật đã được xây dựng kỹ lưỡng trong các buổi tập.

Cụ thể, trong 45 phút đầu tiên, tuyển Anh thi đấu rời rạc và thiếu tính liên kết. HLV Tuchel nhận định: "Toàn đội liên tục bỏ vị trí và thi đấu có phần quá tự phát. Điều đó làm chậm nhịp độ trận đấu và gây khó khăn cho việc triển khai pressing đoạt lại bóng ngay sau khi mất". Việc các cầu thủ không đứng đúng vị trí chiến thuật khiến ý đồ tổ chức tấn công bị phá sản ngay từ bước đầu.

Nhà cầm quân người Đức muốn các học trò khắc phục lối đá tự phát.

Đáng chú ý, nhà cầm quân này còn nhấn mạnh việc các ngôi sao lạm dụng quá nhiều quả tạt, sút xa và những đường chuyền dài xuyên tuyến – những phương án vốn không nằm trong giáo án của bốn buổi tập gần nhất. Theo ông, sự hỗn loạn trong quyết định xử lý cá nhân là nguyên nhân chính dẫn đến thế trận bế tắc trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Điểm sáng từ sự thay đổi và cột mốc lịch sử

Mọi thứ chỉ thực sự khởi sắc trong hiệp hai khi các cầu thủ bắt đầu tuân thủ kỷ luật vị trí. Tốc độ luân chuyển bóng được cải thiện rõ rệt, giúp tuyển Anh tạo ra nhiều pha xâm nhập vòng cấm sắc nét hơn. Sự quyết liệt trong khâu thu hồi bóng cũng là điểm cộng được HLV Tuchel ghi nhận.

Dù vậy, vị thuyền trưởng người Đức cũng đưa ra cái nhìn khách quan khi lý giải cho sự chệch choạc. Đội hình Tam Sư đã không thi đấu cùng nhau trong suốt nửa năm qua. Việc xáo trộn toàn bộ nhân sự để thử nghiệm, kết hợp với điều kiện mặt sân không lý tưởng, đã phần nào ảnh hưởng đến sự gắn kết.

Trận đấu này cũng chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi Rio Ngumoha chính thức ra mắt đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 17 và 281 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ năm trong lịch sử khoác áo Tam Sư, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho tài năng trẻ này.

Tam Sư còn một trận đấu giao hữu nữa trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2026.

Lộ trình chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026

Sau bài kiểm tra tại New Zealand, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ di chuyển đến Orlando để đối đầu với Costa Rica vào thứ Năm tới. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để nhà cầm quân người Đức rà soát lực lượng trước khi di chuyển đến đại bản doanh tại Thành phố Kansas.

Nhiệm vụ cấp thiết nhất của tuyển Anh lúc này là tìm lại bản sắc và sự kỷ luật trong lối chơi. Mọi sai lầm về mặt hệ thống cần được khắc phục triệt để trước khi họ bước vào trận ra quân tại World Cup 2026 gặp đối thủ đầy duyên nợ Croatia vào ngày 17 tháng 6 tại Dallas.