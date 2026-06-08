Tuyển Anh thắng nhọc New Zealand 1-0: Hồi chuông cảnh báo cho Thomas Tuchel Bàn thắng duy nhất của Harry Kane giúp tuyển Anh hạ New Zealand, nhưng màn trình diễn bế tắc tại Florida đang dấy lên nhiều nỗi lo về thể lực và lối chơi dưới thời Thomas Tuchel.

Tuyển Anh đã khởi đầu chiến dịch giao hữu tiền World Cup bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Zealand. Dù tiền đạo Harry Kane tiếp tục nới rộng kỷ lục ghi bàn với pha lập công thứ 67, màn trình diễn tổng thể của "Tam Sư" tại Florida lại để lại nhiều dấu hỏi hơn là sự an tâm cho người hâm mộ trước thềm giải đấu lớn.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel gây thất vọng ở trận đấu với New Zealand.

Thử thách khắc nghiệt từ khí hậu Florida

Một trong những nguyên nhân chính được ban huấn luyện chỉ ra cho sự chệch choạc của tuyển Anh là cái nóng 33 độ C tại Tampa, Florida. Lối chơi pressing cường độ cao mà Thomas Tuchel xây dựng nhanh chóng bị bào mòn thể lực chỉ sau 20 phút đầu trận. Tuy nhiên, để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm, tuyển Anh buộc phải thích nghi nhanh chóng với điều kiện khí hậu tại Bắc Mỹ thay vì coi thời tiết là rào cản.

Hiệu suất tấn công báo động

Dù kiểm soát thế trận, khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút áo trắng là một vấn đề lớn. Thống kê cho thấy tuyển Anh tung ra tới 23 cú dứt điểm nhưng chỉ có duy nhất 2 lần bóng đi trúng đích. Sự lãng phí này có thể khiến họ phải trả giá đắt khi đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hơn ở vòng loại trực tiếp.

Marcus Rashford: Tiếp tục phong độ ấn tượng từ Barcelona, anh là điểm sáng lớn nhất với 5 đường chuyền tạo cơ hội.

Tiếp tục phong độ ấn tượng từ Barcelona, anh là điểm sáng lớn nhất với 5 đường chuyền tạo cơ hội. Các nhân tố trẻ: Anthony Gordon và Rio Ngumoha mang lại sự đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng rê dắt.

Anthony Gordon và Rio Ngumoha mang lại sự đột biến nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng rê dắt. Nỗi thất vọng: Ollie Watkins tỏ ra lạc lõng khi đá dạt cánh, trong khi Ivan Toney và Morgan Rogers hoàn toàn mờ nhạt sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuyển Anh còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Lỗ hổng nơi hàng thủ và tuyến giữa

Hàng phòng ngự của tuyển Anh cũng không đem lại sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu không có sự cảnh giác của thủ thành Jordan Pickford trước các pha dứt điểm từ Garbett hay Singh, New Zealand có lẽ đã tạo nên một cú sốc lớn. John Stones cho thấy sự hụt hơi rõ rệt về thể lực sau một mùa giải ít được thi đấu tại Manchester City, dường như anh chưa tìm được sự kết nối cần thiết với các đối tác ở trung tâm hàng thủ.

Bên cạnh đó, sự thiếu vắng Declan Rice đã để lại khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa. Jordan Henderson dù chơi tròn vai với tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhưng thiếu hẳn tính đột biến. Cả Kobie Mainoo và ngôi sao Jude Bellingham đều chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt lối chơi như kỳ vọng trong trận đấu này.

Điểm sáng hiếm hoi ở tuyến dưới là Djed Spence, người đã chứng minh giá trị bằng đường kiến tạo quyết định cho Harry Kane. Tuy nhiên, nhìn chung đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm để kết nối các ngôi sao thành một khối thống nhất trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.