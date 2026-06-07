Tuyển Anh thắng nhọc New Zealand 1-0: Thomas Tuchel nổi giận vì lối đá tự phát Dù Harry Kane ghi bàn duy nhất giúp Tam Sư giành chiến thắng, HLV Thomas Tuchel vẫn công khai chỉ trích sự vô kỷ luật trong chiến thuật của các học trò trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Anh vừa khởi đầu hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Zealand tại sân vận động Raymond James (Tampa, Florida). Tuy nhiên, đằng sau kết quả có lợi là một màn trình diễn rời rạc khiến tân HLV Thomas Tuchel không giấu nổi sự thất vọng về thái độ thực hiện chiến thuật của các ngôi sao đắt giá.

Chiến thắng nhạt nhòa và sự phẫn nộ của Thomas Tuchel

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một (45+2). Từ đường kiến tạo sắc nét của hậu vệ Djed Spence, tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã chọn vị trí thông minh, thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác để mở tỷ số. Thế nhưng, khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân không thể che lấp một hệ thống vận hành đầy lỗi hệ thống của "Tam sư".

Thomas Tuchel có lý do để không hài lòng với các học trò.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Thomas Tuchel đã thẳng thừng chỉ trích màn trình diễn trong hiệp một. Chiến lược gia người Đức cho rằng các cầu thủ đã hoàn toàn phớt lờ những chỉ dẫn chiến thuật để chơi thứ bóng đá tự phát, làm hỏng cấu trúc đội hình mà ông đã dày công xây dựng trong các buổi tập.

Phân tích chiến thuật: Khi kỷ luật bị bỏ quên

Vấn đề lớn nhất mà Tuchel chỉ ra là việc lạm dụng bóng dài và các quả tạt thiếu hiệu quả. Theo thống kê, tuyển Anh đã thực hiện vô số đường chuyền vượt tuyến, đi ngược lại triết lý kiểm soát và luân chuyển bóng ngắn mà ban huấn luyện đã rèn luyện trong bốn ngày trước đó.

"Nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã chơi sai vị trí và mang đậm tính chất bóng đá tự do quá mức. Điều đó làm chậm nhịp độ và khiến việc pressing tầm cao trở nên khó khăn," Tuchel phát biểu đầy gay gắt. Ông nhấn mạnh rằng việc các cầu thủ không đứng đúng vị trí khi tổ chức tấn công đã khiến tính kết nối của đội bóng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Những rào cản khách quan và sự thử nghiệm

Dù hiệp hai có sự cải thiện khi Tuchel thay toàn bộ 11 cầu thủ — bao gồm màn ra mắt của tài năng 17 tuổi Rio Ngumoha — nhưng sự chệch choạc vẫn là điều dễ thấy. Có nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho sự thiếu gắn kết này: đội hình đã không thi đấu cùng nhau suốt nửa năm, điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại Florida và mặt cỏ lồi lõm tại sân Raymond James.

Đội tuyển Anh đang thể hiện sự bất ổn và rời rạc.

Hồi chuông cảnh báo trước thềm World Cup

Màn trình diễn trước New Zealand — đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải đấu — đã để lại nhiều dấu hỏi. Thậm chí, HLV Darren Bazeley của New Zealand cũng đưa ra lời cảnh tỉnh: "Tuyển Anh cần làm tốt hơn rất nhiều nếu muốn tiến xa và giành chức vô địch World Cup".

Nhìn chung, khối lượng công việc dành cho Thomas Tuchel vẫn còn rất lớn. Nếu không thể sớm chấn chỉnh "căn bệnh" chơi bóng tùy hứng và thiếu kỷ luật, tham vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của người Anh sẽ phải đối mặt với thực tế đầy trắc trở.