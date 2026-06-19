Tuyển Anh thở phào: Declan Rice kịp bình phục cho trận gặp Ghana tại World Cup 2026 Tiền vệ Declan Rice dự kiến sẽ trở lại trong đội hình xuất phát của tuyển Anh ở lượt trận thứ hai bảng L, xóa tan những lo ngại về chấn thương sau trận thắng Croatia.

Đội tuyển Anh vừa nhận được thông tin không thể vui hơn về tình hình lực lượng trước thềm lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Theo xác nhận từ BBC, tiền vệ trụ cột Declan Rice đã vượt qua bài kiểm tra y tế và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Ghana vào ngày 24/6 tới.

Declan Rice có thể ra sân ở trận đấu với Ghana.

Trước đó, trong chiến thắng mở màn trước Croatia, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã khiến người hâm mộ "Tam Sư" lo lắng khi phải rời sân ở phút 72 với những bước đi khập khiễng. Tuy nhiên, những cập nhật mới nhất từ đại bản doanh của tuyển Anh cho thấy vấn đề sức khỏe của Rice không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu.

Sự thận trọng của Thomas Tuchel

Huấn luyện viên Thomas Tuchel giải thích rằng việc rút Rice ra nghỉ sớm hoàn toàn là một quyết định mang tính phòng ngừa. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Declan có một số pha mất bóng bất thường và tôi nhận thấy cậu ấy có vẻ hơi khó chịu. Khi tôi hỏi, cậu ấy chỉ thẳng vào phần lưng dưới và phần gân kheo trên, nói rằng mình cảm thấy không ổn".

Với một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, việc bảo vệ các trụ cột là ưu tiên hàng đầu của Tuchel. Ông nhấn mạnh: "Việc thay Declan ra là điều tôi không bao giờ muốn làm, nhưng đây là thời điểm cần phải bảo vệ cậu ấy. Tôi nghĩ Reece James đã chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm khi vào thay người".

Tầm quan trọng chiến thuật của Declan Rice

Không chỉ là chốt chặn đáng tin cậy trước hàng phòng ngự, Declan Rice còn đóng vai trò quan trọng trong các tình huống cố định của tuyển Anh. Trong trận đấu với Croatia, chính hai quả phạt góc chính xác của anh đã mở ra cơ hội dẫn đến các bàn thắng cho "Tam Sư". Khả năng điều tiết nhịp độ và thu hồi bóng của Rice là chìa khóa để vận hành sơ đồ chiến thuật mà Tuchel đang xây dựng.

Đội ngũ y tế đã đưa ra những phản hồi tích cực sau các buổi tập hồi phục. "Cuối cùng, bác sĩ đã trấn an tôi rằng mọi chuyện ổn và chúng tôi sẽ lo liệu mọi việc. Tôi hy vọng không có gì đáng lo ngại", Tuchel tiết lộ thêm về tình trạng của cậu học trò cưng.

Sự trở lại của Declan Rice không chỉ giúp củng cố tuyến giữa mà còn tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội trước đối thủ Ghana giàu thể lực. Trận đấu diễn ra vào ngày 24/6 sẽ là cơ hội để tuyển Anh sớm giành vé vào vòng knock-out nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như ngày ra quân.