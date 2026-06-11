Tuyển Anh và bài toán Jude Bellingham: Tại sao 'Tam Sư' khó chạm tay vào cúp vàng World Cup? Phân tích chiều sâu về lỗ hổng chiến thuật và sự thiếu hụt bản lĩnh của tuyển Anh khi quá phụ thuộc vào vai trò 'số 10' của Jude Bellingham trong hệ thống của Thomas Tuchel.

Hầu hết người hâm mộ trung thành của tuyển Anh đang dần phải chấp nhận một thực tế phũ phàng: tập thể này không phải ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup. Dù sở hữu dàn sao đắt giá bậc nhất thế giới, hy vọng của người Anh đang bị đe dọa bởi những quyết định chiến thuật gây tranh cãi, đặc biệt là việc đặt cược toàn bộ vào Jude Bellingham ở vai trò số 10.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel bộc lộ nhiều vấn đề.

Nghịch lý từ những ngôi sao đắt giá

Khoảng cách giữa tuyển Anh và những thế lực hàng đầu như Pháp hay Tây Ban Nha hiện nay không nằm ở chất lượng đôi chân, mà nằm ở tư duy chơi bóng và sự khôn ngoan trên bàn cờ chiến thuật. Sau những gì đã thể hiện, người hâm mộ nhận thấy một nghịch lý: tuyển Anh sở hữu những cá nhân có đẳng cấp tương đương với đội tuyển Pháp, nhưng lại thiếu hẳn một lối chơi định hình rõ rệt.

Một tập thể chỉ có thể lên ngôi khi gồm những cầu thủ đẳng cấp thế giới chơi như một khối thống nhất. Thực tế, “Tam Sư” không thể kiểm soát bóng vượt trội và thường xuyên sụp đổ dưới áp lực từ đối thủ. Thay vì một lối đá hiện đại, tuyển Anh dường như đang kéo lùi lịch sử về những năm 70 với những pha ném biên dài vô vọng, một sự lạc hậu khó tin đối với dàn cầu thủ đang chinh chiến tại Ngoại hạng Anh.

Sự hoài nghi dành cho Thomas Tuchel

Sự hoài nghi hiện đang đổ dồn vào Thomas Tuchel, người được kỳ vọng sẽ mang về vinh quang sau thời Gareth Southgate. Dù từng vô địch Champions League nhờ xây dựng hàng phòng ngự kiên cố, Tuchel lại đang đối mặt với sự hổng chân nghiêm trọng ở vị trí trung vệ tại đội tuyển quốc gia. Việc cố gắng tự huyễn hoặc rằng Marc Guehi là "Baresi tái sinh" chỉ càng làm lộ rõ sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở trục dọc phòng ngự.

Thêm vào đó, việc sử dụng một số 10 cổ điển trong sơ đồ có 3 tiền đạo và 2 cánh đang bộc lộ sự lãng phí hệ thống. Jude Bellingham, dù là tài năng xuất chúng, lại đang vô tình trở thành nút thắt khó gỡ trong việc cân bằng đội hình.

Sự 'ngây thơ' của Jude Bellingham và bài toán tinh quái

Vấn đề của Bellingham không chỉ nằm ở vị trí thi đấu mà còn ở bản lĩnh tâm lý. Ngôi sao của Real Madrid thường xuyên bộc lộ sự ngây thơ tai hại khi sa đà vào những cuộc tranh cãi vô bổ với trọng tài và đối thủ thay vì giữ một cái đầu lạnh trong những thời khắc then chốt.

Những tranh cãi xung quanh Jude Bellingham có thể khiến tuyển Anh trả giá đắt.

Để hiểu rõ hơn về thứ mà tuyển Anh đang thiếu, hãy nhìn vào bài học từ Giorgio Chiellini trong trận chung kết EURO 2020. Khi Bukayo Saka bứt tốc, huyền thoại của Juventus không hề hoảng loạn. Ông bình tĩnh thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật để nhận thẻ vàng vì hiệu quả chung của đội bóng. Đó chính là sự "tinh quái" và lọc lõi mà các cầu thủ Anh hoàn toàn thiếu sót.

Từ Wayne Rooney năm xưa đến Bellingham hiện tại, sự nhiệt huyết quá đà thường dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn. Nếu chọn một đội hình tiêu biểu thế giới hiện nay, có lẽ chỉ Harry Kane là người Anh duy nhất đủ tầm góp mặt một cách thuyết phục. “Tam Sư” đã thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật nhờ hệ thống đào tạo tại St George’s Park, nhưng bản lĩnh để vượt qua những đối thủ lọc lõi nhất thế giới vẫn là một dấu hỏi lớn.

Trừ khi có một sự thay đổi triệt để về tư duy từ Thomas Tuchel, người hâm mộ tuyển Anh có lẽ nên chuẩn bị tâm lý cho một thất bại nữa. Việc chấp nhận rằng đội bóng chưa đủ giỏi có lẽ sẽ giúp áp lực trên vai các cầu thủ nhẹ bớt phần nào trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.