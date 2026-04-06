Tuyển Anh và chiến dịch 750 phút: Thomas Tuchel dùng công nghệ tối tân chống chọi cái nóng tại Mỹ Tam Sư áp dụng vòng đeo tay Whoop và phòng xông hơi ánh sáng đỏ để đối phó nhiệt độ 32 độ C tại World Cup Mỹ. Đây là chiến dịch tối tân nhất lịch sử giúp tuyển Anh lên ngôi.

Đội tuyển Anh đang triển khai một kế hoạch chuẩn bị hậu cần và công nghệ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay để đối phó với thử thách khắc nghiệt tại World Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam Sư không chỉ đối đầu với các đối thủ trên sân cỏ mà còn phải vượt qua cái nóng 32 độ C và lịch trình di chuyển dày đặc tại Bắc Mỹ.

Công nghệ đeo tay thông minh và tối ưu hóa phục hồi

Trọng tâm của quá trình theo dõi thể trạng là vòng đeo tay Whoop trị giá 349 bảng. Các cầu thủ như Marcus Rashford và Anthony Gordon đã bắt đầu sử dụng thiết bị này để thay thế cho nhẫn Oura từ các giải đấu trước. Whoop cung cấp dữ liệu chuyên sâu về mức độ căng thẳng, nhịp tim và đặc biệt là chất lượng giấc ngủ – yếu tố then chốt để duy trì phong độ đỉnh cao.

Rashford đeo vòng đeo tay Whoop trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Anh.

Bên cạnh đó, bộ phận y tế do Steve Kemp đứng đầu đã yêu cầu các cầu thủ tiếp xúc với "nhiệt độ nhân tạo" từ một năm trước. Nhiều ngôi sao thậm chí đã lắp đặt phòng xông hơi ánh sáng đỏ tại nhà. Công nghệ này giúp kích thích phục hồi tế bào ở mức nhiệt độ dễ chịu hơn so với xông hơi truyền thống, giúp cơ thể thích nghi dần với điều kiện khắc nghiệt.

Chiến thuật điều chỉnh nhịp sinh học và vị trí đóng quân

Một điểm nhấn trong kế hoạch của Thomas Tuchel là việc ưu tiên sự thoải mái của đồng hồ sinh học. Harry Kane và các đồng đội được khuyến khích nghỉ hè tại các khu vực có cùng múi giờ với nước chủ nhà như Bahamas trước khi hội quân tại Florida. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ (jet lag) khi giải đấu bắt đầu.

Tuchel sử dụng vòi phun nước để làm mát cơ thể tại trung tâm huấn luyện.

Việc lựa chọn Kansas làm đại bản doanh cũng mang tính chiến lược. Nằm ở khu vực miền Trung nước Mỹ, từ Kansas, tuyển Anh chỉ mất tối đa 3,5 giờ bay để đến bất kỳ địa điểm thi đấu nào. Điều này loại bỏ hoàn toàn sự xáo trộn về múi giờ trong suốt quá trình di chuyển nội địa, một lợi thế không nhỏ so với các đội tuyển phải di chuyển xuyên lục địa.

Tâm lý chiến và mục tiêu 750 phút lịch sử

Thomas Tuchel định nghĩa kỳ World Cup 48 đội này là một cuộc marathon thể lực với tổng cộng 750 phút bóng đá nếu đi đến trận chung kết. Thay vì áp dụng kỷ luật sắt, ban huấn luyện lại đề cao quyền tự do cá nhân để tránh quá tải tinh thần. Các cầu thủ được tự do sử dụng dịch vụ đưa đón riêng đến bãi biển hoặc tham gia các hoạt động giải trí tại Kansas.

Sự kết hợp giữa công nghệ dữ liệu, tính toán logistic khoa học và quản trị nhân sự linh hoạt cho thấy tham vọng lớn của Tam Sư. Mọi chi tiết nhỏ nhất, từ buồng oxy tại nhà đến việc tận dụng vòi phun nước làm mát trên sân tập, đều hướng tới mục tiêu duy nhất: thêm một ngôi sao vô địch lên ngực áo tuyển Anh.