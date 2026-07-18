Tuyển Anh và trận tranh hạng ba World Cup 2026: Không chỉ là danh dự mà còn là lịch sử Trận đấu với Pháp tại Miami là cơ hội để Tam Sư phá dớp toàn thua ở các trận tranh hạng ba, giúp Harry Kane săn Chiếc giày vàng và tạo đà cho tương lai bóng đá Anh.

Tại sân vận động Hard Rock, Miami, tuyển Anh sẽ bước vào trận đấu mà nhiều người vẫn gọi một cách đầy hoài nghi là "trận cầu vô nghĩa nhất thế giới". Tuy nhiên, đối với đoàn quân của Thomas Tuchel, cuộc đối đầu với kình địch Pháp tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 mang một sức nặng vượt xa giá trị của một tấm huy chương đồng đơn thuần. Đây không chỉ là màn thủ tục trước khi rời Bắc Mỹ, mà là cơ hội để Tam Sư xóa bỏ những bóng ma quá khứ và đặt những viên gạch đầu tiên cho chiến dịch vinh quang tương lai.

Anh bị ngược dòng khá đáng tiếc ở trận bán kết. Ảnh: Getty.

Phá bỏ lời nguyền và áp lực lên vai Thomas Tuchel

Lịch sử bóng đá Anh tại các kỳ World Cup ghi nhận một thống kê đáng buồn: họ chưa bao giờ giành chiến thắng trong một trận tranh hạng ba. Hai lần lọt vào vòng đấu này vào các năm 1990 và 2018 đều kết thúc bằng những thất bại cay đắng trước Ý và Bỉ. Do đó, một chiến thắng trước người Pháp không chỉ giúp tuyển Anh lần đầu tiên nếm trải cảm giác thắng lợi ở trận đấu này, mà còn xác lập thành tích tốt thứ hai trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của xứ sở sương mù.

Đối với riêng Thomas Tuchel, 90 phút tại Miami còn là bài kiểm tra về bản lĩnh cầm quân dưới sức ép. Sau trận thua ngược trước Argentina ở bán kết, chiến lược gia người Đức đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận Anh. Một kết quả tích cực trước Pháp sẽ là liều thuốc giảm đau cần thiết, giúp ông ổn định phòng thay đồ và củng cố niềm tin nơi người hâm mộ trước khi bước vào những thử thách mới.

Tuyển Anh từng có ký ức không vui ở trận tranh hạng 3 World Cup 2018. Ảnh: Getty.

Sân khấu của Harry Kane và cuộc đua Chiếc giày vàng

Bên cạnh mục tiêu tập thể, trận tranh hạng ba luôn là mảnh đất màu mỡ cho các danh hiệu cá nhân. Harry Kane và Jude Bellingham hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tam Sư với 6 pha lập công. Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều chân sút vĩ đại bước lên bục nhận giải Vua phá lưới nhờ những bàn thắng ở trận đấu cuối cùng này. Điển hình là Salvatore Schillaci của Ý năm 1990, người đã ghi bàn quyết định vào lưới chính tuyển Anh để giành Chiếc giày vàng.

Nếu có thể tỏa sáng rực rỡ trước Pháp, Harry Kane sẽ đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt hai danh hiệu Chiếc giày vàng tại hai kỳ World Cup khác nhau. Tuy nhiên, đây là bài toán nhân sự hóc búa cho Tuchel: ông phải cân bằng giữa việc giúp các trụ cột lập kỷ lục và việc trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị đã cống hiến thầm lặng suốt hành trình tại Bắc Mỹ.

Chiếc huy chương đồng - Bàn đạp cho vinh quang 2028

Nhìn vào lịch sử, tấm huy chương đồng không hề là một phần thưởng an ủi vô giá trị. Quê hương Đức của Tuchel chính là minh chứng rõ nét nhất với kỷ lục 4 lần giành hạng ba thế giới. Đáng chú ý, sau tấm huy chương đồng tại Nam Phi 2010, tập thể trẻ trung của Joachim Low đã tôi luyện bản lĩnh để bước lên đỉnh cao nhất tại Brazil 2014. Những đội tuyển như Bỉ (2018) hay Croatia (2022) cũng từng tạo nên cú hích cực lớn cho bóng đá nước nhà sau khi giành chiến thắng ở trận đấu này.

Dù cựu huấn luyện viên Louis van Gaal từng gay gắt cho rằng trận tranh hạng ba chỉ khiến một đội bóng rời giải với tư thế của kẻ thất bại hai lần liên tiếp, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Một chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp như Pháp chắc chắn sẽ mang lại cái kết dễ chịu, giúp bóng đá Anh thoát khỏi bóng tối của sự thất vọng và mở ra một chương mới đầy hy vọng cho chiến dịch năm 2028.