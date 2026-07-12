Tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026: Khi bản lĩnh Bellingham cộng hưởng cùng chiến thuật của Tuchel Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Na Uy không chỉ đưa đội tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 mà còn khẳng định tầm vóc của Jude Bellingham và khả năng đọc trận đấu bậc thầy của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết FIFA World Cup 2026™ sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hiện tượng Na Uy. Trong một ngày đội trưởng Harry Kane không đạt phong độ cao nhất, sự tỏa sáng đúng lúc của Jude Bellingham cùng những điều chỉnh chiến thuật mang tính bước ngoặt của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã giúp "Tam Sư" vượt qua thử thách khó khăn nhất từ đầu giải.

Jude Bellingham: Sự trở lại của "siêu điệp viên"

Jude Bellingham chính là cái tên nổi bật nhất trong đội hình tuyển Anh tại giải đấu năm nay. Tiền vệ sinh năm 2003 đã hóa thân thành người hùng với cú đúp bàn thắng mang tính quyết định. Bàn gỡ hòa được ghi ở những giây cuối cùng của hiệp một, giải tỏa áp lực đè nặng lên đôi chân các cầu thủ áo trắng. Ngay đầu hiệp phụ, Bellingham một lần nữa lên tiếng để ấn định chiến thắng 2-1 trong bối cảnh trận đấu đang ở thế giằng co.

Đáng chú ý, sự bùng nổ này diễn ra sau chuỗi 20 tháng không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Bellingham. Vượt qua những hoài nghi từ truyền thông và áp lực cạnh tranh vị trí, tiền vệ 23 tuổi hiện đã trở thành linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh nhờ nguồn năng lượng dồi dào và khả năng kết nối các tuyến xuất sắc. Nhiều chuyên gia nhận định vai trò của Bellingham tại giải đấu này thậm chí đang lấn lướt cả tầm ảnh hưởng của Harry Kane.

Chiến thắng 2-1 trước Hà Lan đã giúp tuyển Anh tiếp tục giấc mơ vô địch

Dấu ấn chiến thuật của Thomas Tuchel

Bên cạnh sự tỏa sáng của các cá nhân, không thể không nhắc đến khả năng "đọc trận đấu" của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Khi Na Uy bắt đầu kiểm soát thế trận trong hiệp hai, chiến lược gia người Đức đã thực hiện một chuỗi thay đổi nhân sự và sơ đồ linh hoạt để lấy lại quyền chủ động.

Việc tung Morgan Rogers vào sân đúng thời điểm đã tạo ra đột biến trực tiếp dẫn đến bàn thắng thứ hai. Tuchel cũng cho thấy sự nhạy bén khi kéo Bellingham xuống đá cặp cùng Elliot Anderson, đưa Eberechi Eze vào sân dạt cánh và sau đó đẩy Bellingham trở lại vị trí số 10 sở trường. Những điều chỉnh này không chỉ giúp bảo toàn lực lượng mà còn tối ưu hóa khả năng tấn công của các cầu thủ chủ chốt.

Thomas Tuchel - chiến lược gia người Đức đang để lại dấu ấn mạnh mẽ tại FIFA World Cup 2026™

Yếu tố may mắn và chiều sâu đội hình

Trong chiến thắng này, tuyển Anh cũng nhận được sự ủng hộ của may mắn. Ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1, công nghệ VAR đã không can thiệp dù bóng vô tình chạm vào dây cáp camera sau pha phát bóng của thủ môn Nyland (Na Uy). Điều này cho phép tuyển Anh triển khai bóng nhanh và có được bàn thắng quan trọng.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất vẫn nằm ở chiều sâu đội hình. Trong khi Na Uy phụ thuộc quá lớn vào Erling Haaland – người đã bị hệ thống phòng ngự của tuyển Anh phong tỏa chặt chẽ – thì Tuchel lại có trong tay nhiều quân bài dự bị chất lượng như Dan Burn hay Reece James để bảo toàn lợi thế.

Các khách mời tham gia bình luận

Dù phải dừng bước, Na Uy xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi là hiện tượng lớn nhất tại kỳ World Cup lần này. Riêng với tuyển Anh, sự kết hợp giữa thực lực, bản lĩnh và một chút may mắn đang giúp họ tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch thế giới sau nhiều thập kỷ chờ đợi.