Tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 sau màn tra tấn thể lực trước Na Uy Erling Haaland đã đẩy hàng thủ Tam Sư tới giới hạn, nhưng chiều sâu đội hình vượt trội cùng những thay đổi của Thomas Tuchel đã giúp tuyển Anh giành chiến thắng nhọc nhằn trong hiệp phụ.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Na Uy không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là một bài kiểm tra khắc nghiệt về sức bền và bản lĩnh. Dù "Tam Sư" là đội giành vé vào bán kết, hành trình của Na Uy đã để lại dấu ấn đậm nét về sự kiên cường, biến đây trở thành thử thách khó khăn nhất mà thầy trò Thomas Tuchel phải đối mặt từ đầu giải.

Dàn sao chất lượng giúp tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Cơn ác mộng mang tên Erling Haaland

Trong suốt thời gian hiện diện trên sân, Erling Haaland không chỉ đóng vai trò săn bàn mà còn là một bài toán nan giải cho hệ thống phòng ngự của tuyển Anh. Sức mạnh thể chất và khả năng càn lướt của chân sút thuộc biên chế Manchester City đã khiến cặp trung vệ Marc Guehi và John Stones rơi vào tình thế bị động. Haaland liên tục "kéo lê" các hậu vệ đối phương, tạo ra những khoảng trống mênh mông để các cầu thủ chạy cánh Na Uy khai thác.

Chính sự thu hút của Haaland đã khiến hàng tiền vệ tuyển Anh không ít lần mất phương hướng. Lối chơi pressing tầm cao của Na Uy, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn trong hiệp một, đã thực sự gây sốc cho ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, bi kịch của đại diện Bắc Âu lại nằm ở ngưỡng giới hạn của con người dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Erling Haaland đã mang lại nhiều khó khăn cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Bước ngoặt từ chiều sâu đội hình

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, sự khác biệt về chiều sâu đội hình bắt đầu lộ rõ. Trong khi những trụ cột như Jude Bellingham hay Martin Odegaard lộ rõ vẻ mệt mỏi, Thomas Tuchel đã chứng minh tại sao ông sở hữu đội hình đắt giá nhất giải đấu. Việc tung vào sân những "mũi khoan" tươi mới như Bukayo Saka và Eberechi Eze đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Quyết định rút Erling Haaland ra nghỉ của huấn luyện viên Stale Solbakken đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng nhìn từ góc độ chuyên môn, đó là lựa chọn mang tính nhân văn. Ở trạng thái kiệt sức, ngay cả một siêu sao cũng dễ dàng mắc sai lầm hoặc dính chấn thương nghiêm trọng. Việc thiếu vắng Haaland khiến Na Uy mất đi điểm tựa hàng công, trong khi hàng thủ của họ cũng dần sụp đổ trước áp lực liên tục từ các cầu thủ dự bị phía tuyển Anh.

Sự tôn trọng cho tinh thần Bắc Âu

Dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, Na Uy đã chứng minh họ không hề thua kém về mặt tổ chức chiến thuật. Đại diện Bắc Âu, đội bóng từng quật ngã Brazil ở vòng 16 đội, đã rời giải đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Martin Odegaard dù đơn độc ở những phút cuối nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn với những đường chuyền sắc sảo, minh chứng cho đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu.

Chiến thắng sát nút này là lời cảnh báo đắt giá cho tuyển Anh trước khi bước vào vòng bán kết. Chiều sâu đội hình có thể giúp họ vượt qua những thời điểm bế tắc, nhưng để chạm tay vào chiếc cúp vàng, Thomas Tuchel cần tìm ra lời giải cho những lỗ hổng phòng ngự mà Na Uy đã phơi bày.