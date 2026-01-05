Tuyển Australia khó dự AFF Cup 2026 vì vướng lịch thi đấu và rào cản nhân sự Dù là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Australia gần như không thể tham dự AFF Cup 2026 do giải đấu không nằm trong FIFA Days và danh sách bốc thăm đã sớm hoàn tất.

Đội tuyển Australia gần như chắc chắn sẽ vắng mặt tại AFF Cup 2026 dù sự xuất hiện của họ được kỳ vọng sẽ nâng tầm chuyên môn cho giải đấu. Những rào cản về lịch thi đấu quốc tế và quy trình tổ chức đã khiến khả năng góp mặt của đội bóng xứ chuột túi trở nên bất khả thi.

Xung đột lịch thi đấu và bài toán nhân sự

Trở ngại lớn nhất đối với Australia chính là thời điểm tổ chức AFF Cup 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, khoảng thời gian hoàn toàn nằm ngoài hệ thống FIFA Days. Điều này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ chủ quản không có nghĩa vụ phải nhả người cho đội tuyển quốc gia.

Với nòng cốt lực lượng đang thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu, việc triệu tập những ngôi sao tốt nhất là nhiệm vụ bất khả thi đối với Liên đoàn bóng đá Australia. Trong quá khứ, Australia thường chỉ cử các đội tuyển trẻ tham dự các giải khu vực thay vì đội tuyển quốc gia (Socceroos) nhằm tránh xung đột quyền lợi với các CLB chủ quản.

Quy trình bốc thăm và cấu trúc giải đấu đã cố định

Về mặt kỹ thuật, AFF Cup 2026 đã hoàn tất lễ bốc thăm chia bảng từ ngày 15/1. Danh sách 10 đội tuyển tham dự đã được xác định cụ thể và không có sự hiện diện của Australia. Việc bổ sung một đội bóng vào thời điểm hiện tại sẽ gây ra những xáo trộn lớn về cấu trúc giải đấu, lịch truyền hình và quyền lợi của các nhà tài trợ.

Dù Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) từng cân nhắc việc mời Australia tham dự để tăng tính hấp dẫn và thu hút thêm các nguồn lực tài chính, nhưng ý tưởng này vẫn chưa có bước triển khai thực tế nào đủ sức nặng để thay đổi cục diện hiện tại.

Kỳ vọng vào FIFA ASEAN Cup 2026

Trong bối cảnh AFF Cup gặp nhiều rào cản, Australia đang hướng sự tập trung vào FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu mới được FIFA phê chuẩn, dự kiến diễn ra vào các đợt tập trung đội tuyển quốc gia (FIFA Days). Điều này cho phép Australia triệu tập lực lượng mạnh nhất để đối đầu với các đối thủ hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia.

Việc Australia tham gia một giải đấu chính thức trong hệ thống FIFA tại Đông Nam Á sẽ tạo ra thách thức cực lớn cho các đội tuyển trong khu vực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đại diện Đông Nam Á cọ xát với một nền bóng đá đẳng cấp World Cup, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn một cách thực chất nhất.