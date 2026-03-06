Tuyển Bỉ đánh bại Croatia 2-0: Sự thực dụng lên ngôi trước thềm World Cup 2026 Bằng lối chơi khoa học và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén, tuyển Bỉ đã giành chiến thắng 2-0 trước Croatia nhờ các pha lập công của Youri Tielemans và Romelu Lukaku.

Trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra tại sân HNK Rijeka, đội tuyển Bỉ đã thể hiện bản lĩnh của "Quỷ đỏ" khi đánh bại Á quân World Cup 2018, Croatia, với tỷ số 2-0. Dù không chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, thầy trò huấn luyện viên Rudi Garcia đã giành chiến thắng nhờ chiến thuật thực dụng và sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân chủ chốt.

Tuyển Bỉ đánh bại Croatia trong trận giao hữu.

Hiệu quả tối đa từ những cơ hội nhỏ nhất

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng của Bỉ chính là sự chênh lệch về hiệu suất dứt điểm. Dù Croatia là đội chơi tổ chức tốt hơn và kiểm soát khu trung tuyến, họ lại thiếu đi sự đột biến ở 1/3 cuối sân. Thống kê cho thấy chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Bỉ đạt 0.91, trong khi phía Croatia chỉ là 0.51.

Sự sắc bén của các chân sút Bỉ đã chuyển hóa những cơ hội ít ỏi thành bàn thắng định đoạt trận đấu. Trong khi đó, các đợt hãm thành của đội chủ nhà thường xuyên bị bẻ gãy trước khi có thể gây ra nguy hiểm thực sự cho khung thành đối phương.

Sự tỏa sáng của các cá nhân và thử nghiệm chiến thuật

Youri Tielemans đã có một ngày thi đấu chói sáng khi làm chủ hoàn toàn khu vực giữa sân. Tiền vệ này không chỉ điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc mà còn là người trực tiếp mở tỷ số ở phút 38 sau một pha dứt điểm quyết đoán. Bên cạnh đó, hàng thủ của Bỉ cũng để lại dấu ấn đậm nét với sự thử nghiệm thành công Amadou Onana trong vai trò trung vệ.

Croatia gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Bỉ.

Đặc biệt, thủ thành Thibaut Courtois một lần nữa chứng minh đẳng cấp thế giới. Pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm của Luka Modric ở cuối hiệp một được xem là bước ngoặt của trận đấu, giúp Bỉ duy trì lợi thế tâm lý và ngăn chặn đà hưng phấn của đối thủ.

Đòn hồi mã thương định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, Croatia dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và tạo ra sức ép nghẹt thở. May mắn đã đứng về phía Bỉ khi xà ngang từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của Budimir. Tuy nhiên, sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự đã giúp "Quỷ đỏ" đứng vững trước khi tung ra đòn kết liễu.

Phút 90+6, từ một tình huống phản công mẫu mực khi hàng thủ Croatia dâng quá cao, Romelu Lukaku đã thể hiện bản năng sát thủ để ấn định tỷ số 2-0. Bàn thắng này không chỉ chấm dứt mọi nỗ lực của đội chủ nhà mà còn khẳng định khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh – thứ vũ khí lợi hại nhất của tuyển Bỉ thời điểm hiện tại.