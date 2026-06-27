Tuyển Bỉ đè bẹp New Zealand 5-1: Lời khẳng định đanh thép của những chiến binh gạo cội Leandro Trossard rực sáng với cú đúp cùng màn tái xuất ấn tượng của Romelu Lukaku giúp tuyển Bỉ hủy diệt New Zealand, chính thức giành ngôi đầu bảng G World Cup 2026.

Trận đấu cuối cùng của bảng G World Cup 2026 tại sân vận động BC Place, Vancouver đã chứng kiến một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn của đội tuyển Bỉ. Trước một New Zealand đầy khao khát, đoàn quân của huấn luyện viên Rudi Garcia đã đưa ra câu trả lời đanh thép bằng chiến thắng hủy diệt 5-1, qua đó chính thức giành vé vào vòng 32 đội với vị thế dẫn đầu.

Sự thăng hoa của những nhân tố "thế hệ vàng"

Đây không chỉ là một trận thắng thông thường mà còn là lời khẳng định rằng những trụ cột của bóng đá Bỉ vẫn đủ sức tạo nên khác biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Với sự thăng hoa của Leandro Trossard, Kevin De Bruyne và sự trở lại đầy cảm hứng của Romelu Lukaku, Bỉ đã chiếm ngôi đầu bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với các đối thủ.

Ngay từ hiệp một, Bỉ đã thiết lập thế trận áp đảo toàn diện. Các số liệu thống kê cho thấy họ kiểm soát tới 62% thời lượng bóng và tung ra 16 cú dứt điểm. Bàn thắng khai thông thế bế tắc đến ở phút 28 sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Leandro Trossard đã phản xạ cực nhanh để dứt điểm ở cự ly gần, giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho toàn đội sau trận hòa bế tắc trước Iran ở lượt trận trước.

De Bruyne cũng đã ghi dấu ấn trong chiến thắng đậm đà của tuyển Bỉ. Ảnh nguồn: Getty Images.

Phân tích chiến thuật: Sự biến ảo trong sơ đồ của Rudi Garcia

Lối chơi của Bỉ dưới thời Rudi Garcia đạt đến độ nhuần nhuyễn cực cao. Về mặt chiến thuật, sơ đồ 4-2-3-1 của Bỉ linh hoạt chuyển đổi sang 2-1-7 khi tấn công. Các vệ tinh xoay quanh Youri Tielemans và Hans Vanaken tạo nên những tam giác phối hợp biến ảo, khiến hệ thống phòng ngự của New Zealand hoàn toàn vụn vỡ.

Phút 50, Trossard hoàn tất cú đúp cá nhân với một pha xử lý quyết đoán. Không lâu sau đó, nhạc trưởng Kevin De Bruyne cũng điền tên mình lên bảng điện tử ở phút 66 bằng cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, chính thức kết liễu mọi hy vọng lật đổ của đối thủ.

Quyết định thay người thiên tài và kỷ lục của Courtois

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất chính là quyết định tung Romelu Lukaku và Nicolas Raskin vào sân ở phút 85. Chỉ mất đúng 58 giây có mặt trên sân, Lukaku đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 từ quả tạt chính xác của Raskin. Sự hiệu quả của tiền đạo này còn được thể hiện qua pha kiến tạo cho Alexis Saelemaekers ấn định tỷ số 5-1 ở phút bù giờ cuối cùng.

Lukaku cũng chứng minh giá trị sau khi góp mặt từ băng ghế dự bị. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh sức mạnh tấn công, trận đấu này còn ghi dấu cột mốc lịch sử của Thibaut Courtois. Với lần ra sân này, anh chính thức có trận đấu thứ 18 tại các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Enzo Scifo (17 trận). Dù phải nhận bàn thua duy nhất từ cú sút sấm sét của Elijah Just ở phút 84, Courtois vẫn cho thấy đẳng cấp với những pha cứu thua xuất thần trước đó.

Kết thúc vòng bảng, Bỉ hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với vị thế đội nhất bảng G. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, New Zealand chính thức nói lời chia tay giải đấu. Tại bảng đấu này, Ai Cập là đội giành suất đi tiếp thứ hai và sẽ đối đầu với Australia ở vòng loại trực tiếp.