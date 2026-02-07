Tuyển Bỉ hòa Senegal 2-2: Tielemans và Trossard từ suýt ẩu đả đến người hùng World Cup Trong thế bị dẫn trước 0-2, mâu thuẫn nảy lửa giữa Tielemans và Trossard tưởng chừng đã đánh sập tuyển Bỉ, nhưng chính sự bùng nổ của bộ đôi này đã mang về trận hòa quý giá.

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa tuyển Bỉ và Senegal không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn, mà còn là một vở kịch tâm lý đầy kịch tính. Từ bờ vực của sự rạn nứt nội bộ nghiêm trọng, "Quỷ đỏ" đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm nhờ sự kết hợp khó tin giữa hai cái tên vừa suýt "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" trên sân cỏ.

Xung đột đỉnh điểm trong cơn bế tắc

Phút 70, bảng điện tử hiển thị tỷ số 2-0 nghiêng về phía Senegal. Tuyển Bỉ, với vị thế của một ứng cử viên vô địch, đang trình diễn một bộ mặt bạc nhược và bế tắc hoàn toàn trước lối chơi kỷ luật của đại diện châu Phi. Trong quãng nghỉ uống nước, sự thất vọng tích tụ đã biến thành cơn thịnh nộ bộc phát giữa những người đồng đội.

Tình huống căng thẳng suýt dẫn đến ẩu đả giữa Tielemans và Trossard. Ảnh: Getty Images

Đội trưởng Youri Tielemans không ngần ngại quát tháo và chỉ tay trực diện vào mặt Leandro Trossard. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal cũng không vừa khi đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt. Căng thẳng leo thang đến mức cả hai suýt lao vào xô xát nếu không có sự can thiệp kịp thời của Romelu Lukaku. Khoảnh khắc đó, nhiều người hâm mộ đã lo ngại về một sự sụp đổ dây chuyền của bóng đá Bỉ.

Bản lĩnh trỗi dậy từ nghịch cảnh

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bước ngoặt không tưởng. Thay vì sụp đổ, sự va chạm nảy lửa này dường như đã kích hoạt tinh thần chiến đấu vốn đang ngủ quên của các cầu thủ Bỉ. Họ bắt đầu chơi bóng với sự quyết liệt và tập trung cao độ hơn trong những phút cuối trận, đẩy Senegal lùi sâu về phần sân nhà.

Phút 86, hy vọng được thắp lại cho đại diện châu Âu. Thomas Meunier thực hiện đường căng ngang tầm thấp chuẩn xác, tạo điều kiện cho Romelu Lukaku băng vào dứt điểm tinh tế, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này như một liều thuốc kích thích, khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên mức chóng mặt.

Sự kết hợp cứu rỗi ở phút 89

Kịch tính thực sự bùng nổ ở phút 89, và định mệnh đã gọi tên hai nhân vật chính của cuộc tranh cãi trước đó. Leandro Trossard có bóng bên hành lang cánh và tung ra quả tạt mang tính thương hiệu. Phía bên trong, Youri Tielemans chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Senegal, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Hình ảnh Tielemans và Trossard ôm chặt lấy nhau ăn mừng sau bàn thắng đã trở thành biểu tượng của trận đấu. Mọi mâu thuẫn cá nhân dường như đã bị gạt bỏ hoàn toàn vì màu cờ sắc áo. Đây không chỉ là một bàn thắng cứu vãn trận đấu, mà còn là lời khẳng định về sự đoàn kết trong nội bộ tuyển Bỉ khi đứng trước thử thách sinh tử.

Thống kê chuyên môn sau trận đấu

Dù có khởi đầu chệch choạc, tuyển Bỉ vẫn áp đảo về các chỉ số tấn công, đặc biệt là trong 15 phút cuối trận khi họ dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ. Dưới đây là những con số thống kê nổi bật từ trận cầu đầy cảm xúc này:

Chỉ số Tuyển Bỉ Senegal Tỷ lệ kiểm soát bóng 58% 42% Số cú sút 14 9 Số cú sút trúng đích 6 4 Phạt góc 7 3

Trận hòa 2-2 không chỉ giúp tuyển Bỉ bảo toàn cơ hội đi tiếp mà còn cho thấy bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu. Khi cái tôi cá nhân được đặt dưới lợi ích tập thể, "Quỷ đỏ" vẫn chứng minh họ là một thế lực đáng gờm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.