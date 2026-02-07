Tuyển Bỉ ngược dòng điên rồ 3-2 trước Senegal: Từ màn cãi vã đến sự hàn gắn định mệnh Sau khi suýt ẩu đả ngay trên sân ở phút 70, bộ đôi Tielemans và Trossard đã rực sáng để giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng ngoạn mục trước Senegal tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Bóng đá luôn có những kịch bản mà ngay cả những nhà biên kịch tài ba nhất cũng khó lòng tưởng tượng ra. Tại vòng 32 đội World Cup 2026, tuyển Bỉ đã viết nên một chương mới trong lịch sử hào hùng của mình, không phải bằng sự áp đảo về chiến thuật, mà bằng một sự hàn gắn kỳ diệu sau khi đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ nội bộ.

Tuyển Bỉ đã trải qua một chuyến tàu lượn cảm xúc trong cuộc đối đầu Senegal tại vòng 32 đội.

Rạn nứt giữa tâm bão thất bại

Phút 70 trên sân vận động, bảng tỷ số hiển thị 2-0 nghiêng về phía Senegal. Tuyển Bỉ, đội bóng từng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, đang chơi như những bóng ma trên sân. Áp lực nặng nề đã khiến những cái đầu nóng không còn giữ được sự tỉnh táo. Đỉnh điểm của sự căng thẳng xảy ra khi Youri Tielemans - người đang đeo băng đội trưởng - công khai chỉ trích Leandro Trossard sau một pha tạt bóng hỏng.

Thay vì phối hợp ngắn như ý đồ của Tielemans, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã chọn phương án tạt cánh không hiệu quả. Những lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành một cuộc xô xát ngay trên sân cỏ trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả truyền hình.

Cả hai lao vào xô đẩy và có những lời qua tiếng lại ngay trên sân.

Phải nhờ đến sự can thiệp quyết liệt của Romelu Lukaku và các cầu thủ đối phương, "những cái đầu nóng" mới được tách rời. Vào thời điểm đó, nhiều người đã tin rằng World Cup 2026 sẽ khép lại với tuyển Bỉ trong sự tủi hổ và rạn nứt điểm hình của một thế hệ vàng đang dần đi đến hồi kết.

Sự hàn gắn định mệnh từ những người trong cuộc

Tuy nhiên, bóng đá có cách vận hành riêng của nó. Thay vì sụp đổ, sự căng thẳng dường như đã đánh thức bản năng chiến đấu của "Những chú Quỷ đỏ". Bước ngoặt bắt đầu ở phút 86 khi Romelu Lukaku ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thắp lại hy vọng mong manh cho đại diện châu Âu.

Nhưng khoảnh khắc định mệnh thực sự đến ở phút 89. Từ một quả tạt bên hành lang cánh của chính Leandro Trossard, thủ thành Diaw bên phía Senegal mắc sai lầm lóng ngóng. Youri Tielemans - người vừa suýt ẩu đả với Trossard trước đó ít phút - đã có mặt đúng lúc để đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Từ quả tạt của Trossard, thủ thành Diaw mắc sai lầm tạo cơ hội để Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Ngay sau bàn thắng, mọi mâu thuẫn dường như tan biến. Hình ảnh Tielemans và Trossard ăn mừng cùng nhau đã trở thành biểu tượng cho sự đồng lòng của tuyển Bỉ trong cơn hoạn nạn.

Màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử

Sự hưng phấn tâm lý đã giúp Bỉ hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong quãng thời gian hiệp phụ. Phút 105, chính Tielemans là người mang về quả phạt đền quý giá sau một nỗ lực xâm nhập vòng cấm. Trên chấm 11m, người đội trưởng đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Tielemans là người định đoạt trận đấu với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 trong hiệp phụ.

Từ một màn đối đầu gay gắt tưởng chừng có thể dẫn đến xô xát, Trossard và Tielemans đã trở thành những kiến trúc sư cho cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bỉ tại đấu trường World Cup. Chiến thắng này không chỉ đưa họ vào vòng 16 đội mà còn cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết sau những va chạm nội bộ.

Trossard và Tielemans đã trở thành những kiến trúc sư cho cuộc lội ngược dòng vĩ đại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận đấu kết thúc với những giọt nước mắt hạnh phúc của các cầu thủ Bỉ. Họ đã chứng minh rằng, đôi khi những mâu thuẫn nảy lửa lại chính là chất xúc tác cần thiết để thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu của một tập thể đang rệu rã.